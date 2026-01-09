Servidores federais: novo reajuste salarial começa a valer em abril com aumento e benefícios ampliados

Governo aplica correção de 3,5% nos salários a partir de abril e reestrutura carreira docente com novas classes e melhorias nos auxílios

Gabriel Yuri Souto - 09 de janeiro de 2026

Mudanças em acordo firmado com o governo trazem impactos diretos na remuneração e na estrutura de carreira do funcionalismo federal (Foto: Reprodução)

O novo reajuste dos servidores públicos federais começa a valer em 1º de abril de 2026. A correção de 3,5% faz parte do acordo firmado entre o governo federal e o Proifes-Federação, entidade à qual a Apufsc-Sindical é filiada.

O mesmo acordo já havia garantido um aumento de 9% em janeiro de 2025, totalizando duas etapas de recomposição salarial.

Além do aumento linear, o texto prevê mudanças na estrutura da carreira docente, como a criação de uma classe de entrada e o aumento dos steps, que representam a progressão entre níveis.

Esses percentuais subirão de 4% para 4,5% em 2025 e de 4,5% para 5% em 2026, ampliando o ganho dos professores do Magistério Superior e do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico.

O presidente do Proifes-Federação, Wellington Duarte, destacou que o acordo foi resultado de uma negociação difícil. Segundo ele, as discussões começaram em 2023 e exigiram pressão constante sobre o governo para garantir avanços estruturais.

“Não conseguimos tudo o que queríamos, mas conquistamos muito, inclusive a criação de uma nova classe de entrada”, afirmou.

Os aumentos variam conforme a posição e o tempo de carreira. Um professor titular com doutorado e Dedicação Exclusiva, que recebia R$ 20.530,01 em 2019, passará a receber R$ 26.326,76.

Já um docente no início da carreira, também com doutorado, verá o salário subir de R$ 9.616,18 para R$ 13.753,94. Na prática, os ganhos acumulados chegam a 17,6% para os mais antigos e 31,2% para os ingressantes.

O presidente da Apufsc-Sindical, Bebeto Marques, avalia que o reajuste é positivo, mas ainda insuficiente para recompor as perdas inflacionárias.

Ele reconhece que a medida representa um avanço, mas lembra que o orçamento federal continua limitado pelo arcabouço fiscal e pela alta destinação de recursos para emendas parlamentares.

Em 2026, R$ 80 bilhões foram reservados para investimentos e R$ 61 bilhões para emendas, incluindo verbas originalmente voltadas à educação e à ciência.

Além do aumento nos salários, o governo também corrigiu benefícios pagos aos servidores. O auxílio-alimentação sobe para R$ 1.175, com reajuste de 7,5%.

O auxílio pré-escolar terá teto de R$ 484,90, aumento de 51,05%, e a assistência à saúde suplementar também passará por atualização nos valores.

Mesmo sem recuperar totalmente o poder de compra, o reajuste representa um avanço simbólico para o funcionalismo.

Com novas regras de progressão e benefícios atualizados, o acordo marca o encerramento de um ciclo de negociações iniciado em 2023 e sinaliza a retomada do diálogo entre governo e servidores federais.

