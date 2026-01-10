Carro abandonado no estacionamento do Anashopping é guinchado após 11 anos

Pertencente a Clélia Davis Gomes, de 68 anos, o veículo era um SsangYoung de modelo Kyron

Samuel Leão - 10 de janeiro de 2026

Carro abandonado no Anashopping finalmente foi retirado. (Foto: Reprodução)

Um “ponto turístico” de Anápolis, o carro preto abandonado no estacionamento do Anashopping há mais de uma década finalmente foi guinchado do local, dando um desfecho para a longa história.

Uma leitora do Portal 6 registrou um vídeo que mostra o exato momento da retirada. Pertencente a Clélia Davis Gomes, de 68 anos, o veículo era um SsangYoung de modelo Kyron.

Em janeiro de 2024, ela contou que havia comprado o carro usando o dinheiro que juntou vendendo roupas, em 2015. Após ser convencida da qualidade do automóvel por um vendedor, ela acabou fechando o negócio e saiu dirigindo.

No entanto, logo que saiu da concessionária, já teve um problema. Após levar ao mecânico, descobriu que a compra não havia sido tão boa assim, visto que o carro era exótico e problemático, segundo o profissional. Peças para o modelo sul-coreano eram raras no Brasil.

Como não conseguiria arrumar o veículo, ela tentou devolver ou trocar de carro, mas não teve sucesso. Ela nunca pagou os documentos e nem nada mais, simplesmente largando-o no estacionamento enquanto buscava alguma compensação.

Entretanto, nem mesmo o caminho da “Justiça” sorriu para Clélia, que acabou caindo em um novo golpe.

“Conversei com o advogado para saber o que eu faria para resolver a situação e ele pediu R$ 2 mil de entrada, falando que ia solucionar meu problema, mas eu não tinha condição de nada, foi uma peleja só. Consegui o dinheiro no sufoco, mas ele sumiu e nunca mais me deu retorno”, desabafou.

No fim das contas, ela pagou R$ 23 mil de entrada no carro e mais R$ 5 mil em parcelas, além dos R$ 2 mil do advogado e dos custos de transporte em busca de ajuda, totalizando mais de R$ 30 mil em prejuízo.

A grande dívida

Além disso, o Portal 6 também preparou uma estimativa de quanto o veículo deveria em taxa de estacionamento, isso em janeiro de 2024, chegando ao valor que supera os R$ 35 mil.

Na época, para a permanência de apenas 2h no local, eram cobrados R$ 3 e, a cada hora adicional, eram cobrados mais R$ 2. Já na opção de diária, o preço total é de R$ 60.

Segundo uma tabela anexada aos autos, o preço da cobrança diária era inicialmente de R$ 23, o qual foi interrompido em 2019 – quando já somava impressionantes R$ 35.259,00 de dívida – valor que é, inclusive, similar ao valor do próprio carro hoje em dia.

Isso porque, segundo a tabela FIPE, o modelo de 2010 tem o preço variando entre R$ 39 e R$ 46 mil. Contudo, em diversos anúncios na OLX é possível encontrar veículos idênticos àquele que está no estacionamento por valores entre R$ 29 mil e R$ 40 mil.

A reportagem tentou entrar em contato com a idosa, até então dona do carro, para compreender o motivo da retirada, mas não conseguiu retorno até o momento. O espaço segue aberto.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Anápolis!