Carro abandonado em shopping de Anápolis deve mais de R$ 35 mil em estacionamento

Ao Portal 6, proprietária contou que largou o veículo lá após ser enganada e comprá-lo já com defeito e sem direito de trocar

Samuel Leão - 29 de janeiro de 2024

Carro abandonado no Anashopping. (Foto: Reprodução)

O carro abandonado no estacionamento do Anashopping, em Anápolis, segue dando o que falar. A novidade da vez é o preço do estacionamento, visto que o veículo está parado na mesma vaga há mais de 08 anos.

O Portal 6 apurou que, atualmente, para a permanência de apenas 2h no local, são cobrados R$ 3 e, a cada hora adicional, são cobrados mais R$ 2. Já na opção de diária, o preço total é de R$ 60.

No entanto, a reportagem conseguiu acessar a documentação preliminar do processo judicial – que aponta os valores da época em que o SsangYoung, de modelo Kyron, foi deixado lá, ainda em 2015.

Segundo uma tabela anexada aos autos, o preço da cobrança diária era inicialmente de R$ 23, o qual foi interrompido em 2019 – quando já somava impressionantes R$ 35.259,00 de dívida – valor que é, inclusive, similar ao valor do próprio carro hoje em dia.

Isso porque, segundo a tabela FIPE, o modelo de 2010 tem o preço de R$ 43 mil. Contudo, em diversos anúncios na OLX é possível encontrar veículos idênticos àquele que está no estacionamento por valores entre R$ 29 mil e R$ 40 mil.

Assim, o valor atualizado do estacionamento, caso continuasse cobrando R$ 23 por dia e não tivesse sido interrompido em 2019, seria atualmente de R$ 77.234,00 – acrescentando os valores simulados de 2020, 2021, 2022 e 2023 ao montante inicial.

Outra possibilidade, que tornaria o valor ainda mais notável, seria a atualização da cobrança para a taxa atual, de R$ 60 pela diária. Nesse cenário, a soma dos últimos 5 anos teria o total acumulado de impressionantes de quase R$ 110 mil.

Relembre o caso

Em entrevista exclusiva ao Portal 6, Clélia Davis Gomes, de 66 anos, contou os detalhes da trajetória vivida quando reuniu todas as economias e decidiu comprar um carro para trabalhar.

“Eu comprei quando eu mexia com roupa, fui vendendo até juntar um dinheiro para dar a entrada. Quando fui lá [concessionária localizada no shopping] olhar, o homem me falou que ele era muito bom, mas eu não entendia nada sobre. Logo que eu saí, já deu problema, então levei no mecânico e tive uma surpresa”, revelou.

Ao chegar no profissional, ela descobriu que o automóvel não era “nada bom”. Segundo o mecânico, o carro era super exótico e problemático. Além disso, sequer existiam peças para o veículo sul-coreano no país – o que tornava o conserto impossível.

Indignada, Clélia decidiu retornar à concessionária para tentar trocar o carro – mas sem sucesso. Desde então, ele segue largado no estacionamento, enquanto o caso continua correndo na Justiça.