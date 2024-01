Idosa revela história inacreditável sobre carro abandonado em shopping de Anápolis

Clélia Gomes revelou ter sofrido prejuízo enorme, envolvendo vendedor, concessionária e até mesmo o advogado que contratou para ajudar

Samuel Leão - 25 de janeiro de 2024

Carro continua no mesmo lugar que a idosa o deixou, anos atrás. (Foto: Reprodução)

O carro largado no estacionamento do Anashopping, em Anápolis, se tornou um marco e até mesmo motivo de piada entre os moradores da cidade. Porém, na realidade, ele esconde uma história dramática que causou vários prejuízos e muito sofrimento para uma idosa.

Em entrevista exclusiva ao Portal 6, Clélia Davis Gomes, de 66 anos, contou os detalhes da trajetória vivida por volta de 2015, quando ela reuniu todas as economias e decidiu comprar um carro para trabalhar, optando pelo SsangYoung, de modelo Kyron – um veículo fora dos padrões brasileiros.

“Eu comprei quando eu mexia com roupa, fui vendendo até juntar um dinheiro para dar a entrada. Quando fui lá [concessionária localizada no shopping] olhar, o homem me falou que ele era muito bom, mas eu não entendia nada sobre. Logo que eu saí, já deu problema, então levei no mecânico e tive uma surpresa”, revelou.

Ao chegar no profissional, ela descobriu que o automóvel não era “nada bom”. Segundo o mecânico, o carro era super exótico e problemático. Além disso, sequer existiam peças para o veículo sul-coreano no país – o que tornava o conserto impossível.

Indignada, Clélia decidiu retornar à concessionária e tentar trocar o carro – mas sem sucesso.

“Voltei e pedi para me darem outro no lugar desse, mas fui muito mal tratada lá. Aí falei que iria continuar pagando até me darem outro veículo, e até então nada. Eu nunca peguei nem documento e nem nada, mas me disseram que daria para arrumar em Goiânia, o que também não aconteceu”, detalhou.

Diante das inúmeras frustrações, a idosa decidiu simplesmente largar o carro no estacionamento, bem em frente à concessionária – enquanto tentava uma solução por meio judicial.

Entretanto, nem mesmo o caminho da “Justiça” sorriu para Clélia, que acabou caindo em um novo golpe.

“Conversei com o advogado para saber o que eu faria para resolver a situação e ele pediu R$ 2 mil de entrada, falando que ia solucionar meu problema, mas eu não tinha condição de nada, foi uma peleja só. Consegui o dinheiro no sufoco, mas ele sumiu e nunca mais me deu retorno”, desabafou.

No fim das contas, ela pagou R$ 23 mil de entrada no carro e mais R$ 5 mil em parcelas, além dos R$ 2 mil do advogado e dos custos de transporte em busca de ajuda, totalizando mais de R$ 30 mil em prejuízo.

Depois de passar por tantas desventuras, um pingo de esperança se acendeu na idosa, após ver a história viralizar e voltar à tona – mais de 08 anos depois do ocorrido.

“Pelo amor de Deus, procuro alguém que possa me ajudar com isso, acho que por eu ser de idade e não conhecer muito sobre, todos que se envolveram tiraram vantagem de mim nessa situação. Queria apenas resolver tudo e conseguir de volta o que é meu, investi tanto, sofri tanto com isso”, afirmou, por fim.

*Colaborou Caio Henrique.