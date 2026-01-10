Dados do Governo revelam que mais de 200 mil venezuelanos recebem Bolsa Família

Levantamento oficial aponta que venezuelanos são a maioria entre os estrangeiros beneficiados pelo programa social no Brasil

Gabriel Yuri Souto - 10 de janeiro de 2026

(Foto: Reprodução/ Ricardo Roger/ Min. Cidadadania)

Mais de 200 mil venezuelanos estão entre os beneficiários do programa Bolsa Família, segundo dados oficiais do Governo Federal. O número coloca a Venezuela como o país com maior quantidade de estrangeiros atendidos pela política de transferência de renda no Brasil.

De acordo com o levantamento, aproximadamente 205 mil venezuelanos recebem atualmente o benefício. Esse total representa mais de 60% de todos os estrangeiros incluídos no programa, que atende cidadãos de mais de 200 nacionalidades diferentes.

Os dados foram obtidos a partir de registros do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, com base em informações do Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal.

O governo destaca que estrangeiros só podem receber o Bolsa Família quando possuem situação migratória regular no país e atendem aos mesmos critérios exigidos dos brasileiros, como renda familiar per capita dentro do limite estabelecido pelo programa.

O crescimento no número de venezuelanos beneficiados está diretamente ligado ao fluxo migratório provocado pela crise econômica e humanitária no país vizinho, especialmente nos últimos anos, com maior concentração nos estados da Região Norte.

Atualmente, o Bolsa Família atende milhões de famílias em situação de vulnerabilidade social em todo o Brasil, sendo considerado o principal programa de transferência de renda do país.

