Goiás digitaliza prontuários do SUS dos últimos 20 anos e avança na modernização da saúde pública

Projeto pioneiro no país permite acesso rápido e seguro ao histórico dos pacientes, reduz custos com arquivos físicos e amplia a eficiência da gestão estadual da saúde

Isabella Valverde - 10 de janeiro de 2026

Usuários do SUS na rede pública de Goiás terão documentos digitalizados. (Foto: Divulgação/Marco Monteiro/SES)

A Secretaria de Estado da Saúde (SES) de Goiás iniciou a digitalização de todos os prontuários de pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS) atendidos na rede pública estadual nas últimas duas décadas. A iniciativa coloca o estado como referência nacional na modernização da gestão em saúde.

Os trabalhos começaram em agosto de 2023 e já se encontram em estágio avançado. Cerca de 70 profissionais atuam no processo, executado pela empresa Organização, Tecnologia e Custódia de Documentos (OTC.DOC).

O procedimento tem início nas próprias unidades de saúde, com a localização e organização prévia dos prontuários físicos. Em seguida, os documentos são encaminhados para um galpão em Goiânia, onde passam por higienização, digitalização e conferência criteriosa para evitar falhas.

Após a validação, os arquivos são indexados em sistema eletrônico, permitindo a consulta do histórico do paciente por nome, CPF ou número do Cartão SUS. O secretário estadual da Saúde, Rasível Santos, afirma que a medida garante mais segurança às informações e gera economia ao eliminar gastos com armazenamento físico.

Os primeiros beneficiados foram os pacientes da antiga Colônia Santa Marta, hoje Hospital Estadual de Dermatologia Sanitária Colônia Santa Marta. A digitalização possibilitou o acesso ágil à documentação necessária para solicitar a pensão especial concedida por decreto presidencial às pessoas atingidas pela hanseníase.

A subsecretária de Inovação, Planejamento, Educação e Infraestrutura da SES, Ana Carolina Rezende Abrahão, destacou que os prontuários do SUS em Goiás já são produzidos em formato digital. Segundo ela, a preservação eletrônica dos documentos das últimas duas décadas facilita a vida do usuário, otimiza o acesso às informações e reduz despesas públicas.

A expectativa é que o projeto seja ampliado para outras áreas, como controle de estoques de medicamentos, documentos da vigilância e processos administrativos, fortalecendo a modernização da gestão da saúde em Goiás.

