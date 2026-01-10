Morre Isabel Veloso após complicações por câncer

Folhapress - 10 de janeiro de 2026

(Reprodução/Instagram)

LEONARDO VOLPATO

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – Morreu neste sábado (10) a influenciadora Isabel Veloso, aos 19 anos, vítima de complicações por um câncer. A informação foi confirmada pelo marido dela, Lucas Borbas. Ela deixa uma criança de 11 meses.

“Hoje meu coração fala em silêncio porque a dor é grande. Isabel partiu e com ela vai uma parte de mim. Mas o amor não morre”, escreveu ele pelas redes sociais.

Isabel tinha câncer desde 2021, quando recebeu o diagnóstico de linfoma de Hodgkin. Ela passou por diversas cirurgias, e a doença entrou em remissão em 2023. Em janeiro de 2024, recebeu a notícia de que o câncer havia voltado e que não havia tratamento eficaz disponível.

Isabel havia sido internada em novembro do ano passado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) após apresentar complicações de saúde que resultaram em uma parada respiratória.

A nova internação ocorreu poucos dias depois de a influenciadora ter recebido alta após passar por um transplante de medula óssea.