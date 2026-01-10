Técnica para consertar a máquina de lavar que está demorando muito para encher

Pedro Ribeiro - 10 de janeiro de 2026

(Foto: Reprodução/YouTube)

Ter uma máquina de lavar em casa é essencial para manter a rotina em dia e as roupas sempre limpas.

No entanto, poucas coisas são tão frustrantes quanto perceber que o ciclo de lavagem está demorando muito mais do que o normal.

Se você notou que o tambor demora uma eternidade para atingir o nível de água necessário, saiba que o problema pode ser muito mais simples do que parece.

Muitas vezes, acreditamos que o motor está estragado ou que a peça é cara, mas a solução pode estar em uma manutenção básica que você mesmo pode fazer.

Muitas pessoas acabam chamando um técnico antes da hora e gastando dinheiro sem necessidade.

O segredo para o fluxo de água voltar ao normal

A dica de ouro para resolver esse atraso no enchimento envolve uma peça pequena e muitas vezes esquecida.

Sabe aquela mangueira que leva a água da torneira para dentro do aparelho?

Pois bem, a técnica principal consiste em limpar o filtro que fica atrás da máquina onde vai a mangueira.

Esse componente funciona como uma peneira bem fina, segurando areia, pedrinhas ou restos de ferrugem que circulam pelos canos da casa.

Para fazer isso, basta desligar a torneira e desconectar a mangueira com cuidado.

Você verá uma pequena redinha de plástico ou metal encaixada na entrada de água.

Use uma escova de dentes velha ou um jato de água para remover toda a crosta de sujeira que está impedindo a passagem do líquido.

Depois de limpo, encaixe tudo novamente na máquina de lavar e ligue a torneira.

Você vai perceber que o jato de água voltará a ter pressão total, agilizando todo o processo de lavagem.

Assista ao vídeo:

