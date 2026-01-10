USP abre inscrições para curso de especialização gratuito e a distância

Interessados têm até o dia 15 de fevereiro para pleitear uma vaga

Pedro Ribeiro - 10 de janeiro de 2026

(Foto: Reprodução/Agência Brasil)

A Universidade de São Paulo (USP) abriu neste sábado (10) as inscrições para a especialização gratuita e a distância em Medição, Análise, Previsão e Modelagem do Nível do Mar.

O curso é ofertado pelo Instituto Oceanográfico (IO) e recebe inscrições até o dia 15 de fevereiro de 2026.

Ao todo, serão selecionados 30 alunos, que terão aulas online ao longo da formação e deverão cumprir uma semana obrigatória de atividades práticas presenciais.

Essa etapa ocorrerá em uma das bases do IO, com custos de deslocamento, hospedagem e alimentação sob responsabilidade dos participantes.

A especialização aborda conteúdos técnicos e científicos voltados ao estudo do nível do mar, com disciplinas como análise e previsão de marés, altimetria por satélite, geodésia física, modelos numéricos, meteorologia sinóptica e técnicas de geoprocessamento.

Também integram a grade temas como análise das massas de água dos oceanos, posicionamento geodésico por satélites e uso de ferramentas computacionais aplicadas à oceanografia.

Podem se inscrever graduados em Oceanografia, Engenharia, Meteorologia, Física, Geologia, Geofísica, Matemática, Estatística, Ciências da Computação ou áreas afins das Ciências Exatas.

É exigido domínio de linguagem de programação, preferencialmente Matlab ou Python, para acompanhamento das disciplinas e dos processos de avaliação.

As inscrições e demais informações estão disponíveis no site oficial da USP.