A cidade dos exageros encanta quem busca lazer, diversão e vida confortável fora da capital
Cidade reúne atrações turísticas curiosas, patrimônio histórico, boa infraestrutura e qualidade de vida, atraindo visitantes e novos moradores a poucos quilômetros de São Paulo
Localizada no interior de São Paulo, Itu é conhecida nacionalmente como a Cidade dos Exageros, fama conquistada pelos objetos gigantes espalhados por praças e ruas.
O apelido virou marca registrada e transformou o município em um dos destinos turísticos mais curiosos do estado.
A cerca de 100 quilômetros da capital paulista, a cidade oferece fácil acesso por rodovias importantes, o que favorece passeios de fim de semana e também a escolha como alternativa de moradia.
Muitos moradores buscam em Itu uma rotina mais tranquila, sem abrir mão de serviços e estrutura urbana.
Além das atrações exageradas, como o orelhão e o semáforo gigantes, Itu preserva um centro histórico valorizado, com igrejas centenárias, casarões coloniais e museus.
O Museu Republicano, por exemplo, reforça a importância do município na história política do Brasil.
O lazer é diversificado e atende diferentes públicos. Parques, praças bem cuidadas, centros culturais e antigas fábricas revitalizadas fazem parte do cotidiano da cidade. Há ainda fazendas históricas e áreas verdes que atraem quem gosta de contato com a natureza.
A gastronomia também se destaca, com restaurantes tradicionais, cafés, docerias e opções para todos os estilos. Eventos culturais, feiras e festivais movimentam a cidade ao longo do ano e fortalecem o turismo local.
Com crescimento ordenado, boa oferta de serviços, comércio ativo e clima de cidade do interior, Itu se consolida como opção para quem busca diversão, lazer e uma vida mais confortável fora da capital.
