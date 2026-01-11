A cidade dos exageros encanta quem busca lazer, diversão e vida confortável fora da capital

Cidade reúne atrações turísticas curiosas, patrimônio histórico, boa infraestrutura e qualidade de vida, atraindo visitantes e novos moradores a poucos quilômetros de São Paulo

Magno Oliver - 11 de janeiro de 2026

(Foto: Divulgação)

Localizada no interior de São Paulo, Itu é conhecida nacionalmente como a Cidade dos Exageros, fama conquistada pelos objetos gigantes espalhados por praças e ruas.

O apelido virou marca registrada e transformou o município em um dos destinos turísticos mais curiosos do estado.

A cerca de 100 quilômetros da capital paulista, a cidade oferece fácil acesso por rodovias importantes, o que favorece passeios de fim de semana e também a escolha como alternativa de moradia.

Muitos moradores buscam em Itu uma rotina mais tranquila, sem abrir mão de serviços e estrutura urbana.

Além das atrações exageradas, como o orelhão e o semáforo gigantes, Itu preserva um centro histórico valorizado, com igrejas centenárias, casarões coloniais e museus.

O Museu Republicano, por exemplo, reforça a importância do município na história política do Brasil.

O lazer é diversificado e atende diferentes públicos. Parques, praças bem cuidadas, centros culturais e antigas fábricas revitalizadas fazem parte do cotidiano da cidade. Há ainda fazendas históricas e áreas verdes que atraem quem gosta de contato com a natureza.

A gastronomia também se destaca, com restaurantes tradicionais, cafés, docerias e opções para todos os estilos. Eventos culturais, feiras e festivais movimentam a cidade ao longo do ano e fortalecem o turismo local.

Com crescimento ordenado, boa oferta de serviços, comércio ativo e clima de cidade do interior, Itu se consolida como opção para quem busca diversão, lazer e uma vida mais confortável fora da capital.

