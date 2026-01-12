Adeus aluguel: casas pré-fabricadas de aço com três quartos são vendidas prontas para morar por cerca de R$ 120 mil
Modelo vendido online chama atenção pelo preço, estrutura em aço e proposta de moradia rápida, funcional e mais acessível que o mercado tradicional
O alto custo do aluguel e da construção tradicional tem levado muitas pessoas a buscar alternativas mais acessíveis para sair do aluguel.
Nesse cenário, casas pré-fabricadas de aço vendidas prontas para morar começam a ganhar destaque na Amazon, Mercado Livre e OLX pelo preço e pela praticidade.
Os modelos mais comentados atualmente oferecem até três quartos, além de banheiro, cozinha e sala integrados, com valores que giram em torno de R$ 120 mil.
O preço chama atenção por ser inferior ao de muitos imóveis pequenos e até de veículos de médio porte.
As casas são construídas com estrutura de aço tratado, projetada para resistir à corrosão e aumentar a durabilidade. O sistema modular permite transporte facilitado e montagem rápida, reduzindo custos com mão de obra e tempo de obra.
Com cerca de 11,7 metros de comprimento e pouco mais de 6 metros de largura, o espaço interno é organizado de forma funcional.
Dependendo da configuração escolhida, é possível adaptar os ambientes para uso residencial, casa de veraneio ou até hospedagem temporária.
Outro ponto que atrai consumidores é a possibilidade de personalização interna, permitindo ajustes no layout conforme a necessidade da família.
Apesar disso, o próprio conceito da moradia é simples, sem proposta de luxo, focado em funcionalidade e custo reduzido.
Especialistas apontam que esse tipo de solução não substitui totalmente o mercado imobiliário tradicional, mas surge como uma alternativa viável para quem prioriza rapidez, economia e flexibilidade.
Questões como regulamentação, infraestrutura do terreno e custos adicionais de instalação ainda devem ser avaliadas antes da compra.
