Adeus aluguel: casas pré-fabricadas de aço com três quartos são vendidas prontas para morar por cerca de R$ 120 mil

Modelo vendido online chama atenção pelo preço, estrutura em aço e proposta de moradia rápida, funcional e mais acessível que o mercado tradicional

Gabriel Yuri Souto - 12 de janeiro de 2026

(Imagem: Ilustração/IA)

O alto custo do aluguel e da construção tradicional tem levado muitas pessoas a buscar alternativas mais acessíveis para sair do aluguel.

Nesse cenário, casas pré-fabricadas de aço vendidas prontas para morar começam a ganhar destaque na Amazon, Mercado Livre e OLX pelo preço e pela praticidade.

Os modelos mais comentados atualmente oferecem até três quartos, além de banheiro, cozinha e sala integrados, com valores que giram em torno de R$ 120 mil.

O preço chama atenção por ser inferior ao de muitos imóveis pequenos e até de veículos de médio porte.

As casas são construídas com estrutura de aço tratado, projetada para resistir à corrosão e aumentar a durabilidade. O sistema modular permite transporte facilitado e montagem rápida, reduzindo custos com mão de obra e tempo de obra.

Com cerca de 11,7 metros de comprimento e pouco mais de 6 metros de largura, o espaço interno é organizado de forma funcional.

Dependendo da configuração escolhida, é possível adaptar os ambientes para uso residencial, casa de veraneio ou até hospedagem temporária.

Outro ponto que atrai consumidores é a possibilidade de personalização interna, permitindo ajustes no layout conforme a necessidade da família.

Apesar disso, o próprio conceito da moradia é simples, sem proposta de luxo, focado em funcionalidade e custo reduzido.

Especialistas apontam que esse tipo de solução não substitui totalmente o mercado imobiliário tradicional, mas surge como uma alternativa viável para quem prioriza rapidez, economia e flexibilidade.

Questões como regulamentação, infraestrutura do terreno e custos adicionais de instalação ainda devem ser avaliadas antes da compra.

Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!