Oceanos mais quentes que o normal: temperatura nas águas bate todos os recordes acendendo alerta em cientistas

Registros científicos mostram que os mares atingiram níveis inéditos de aquecimento, reforçando alertas sobre mudanças climáticas e impactos globais

Pedro Ribeiro Pedro Ribeiro -
Oceanos mais quentes que o normal: temperatura nas águas bate todos os recordes acendendo alerta em cientistas
(Imagens: Ilustração/Pixabay/Pexels)

Os dados mais recentes mostram que o conteúdo de calor acumulado nos oceanos em 2025 superou todos os registros anteriores. Esse indicador é considerado um dos mais confiáveis para medir o aquecimento global, já que os mares absorvem mais de 90% do excesso de calor gerado pelo efeito estufa.

Embora a atenção pública costume se concentrar na temperatura do ar, especialistas explicam que o aquecimento das águas é ainda mais relevante. Isso ocorre porque o oceano funciona como um grande regulador climático, armazenando energia por longos períodos e influenciando padrões de chuva, ventos e eventos extremos.

Em 2025, vastas áreas do Atlântico, do Pacífico e do Índico registraram ondas de calor marinhas persistentes. Em algumas regiões, a temperatura da superfície do mar permaneceu vários graus acima do normal por semanas seguidas, algo considerado raro até poucos anos atrás.

Leia também

Esse aquecimento recorde contribuiu para que 2025 entrasse para a história como o ano mais quente já observado quando se analisa o comportamento dos oceanos. Pesquisadores apontam que o volume de calor acumulado nas águas superou inclusive os picos registrados em 2023 e 2024, que já haviam quebrado recordes sucessivos.

Os impactos não se limitam ao ambiente marinho. Águas mais quentes favorecem a intensificação de tempestades, alteram correntes oceânicas e aceleram a elevação do nível do mar, já que a água quente se expande. Além disso, ecossistemas como recifes de coral enfrentam riscos crescentes de branqueamento e mortalidade.

Cientistas também observam efeitos indiretos sobre o clima continental. O excesso de calor nos oceanos interfere nos regimes de chuvas, prolonga períodos de seca em algumas regiões e aumenta a frequência de eventos climáticos extremos em outras.

Apesar de fenômenos naturais, como El Niño, influenciarem parte desse aquecimento, especialistas afirmam que a tendência atual não pode ser explicada apenas por ciclos naturais. O avanço contínuo das temperaturas aponta para o impacto direto das atividades humanas e das emissões de gases de efeito estufa.

O cenário reforça alertas feitos há décadas pela comunidade científica. Com os oceanos cada vez mais quentes, os efeitos do aquecimento global tendem a se tornar mais intensos, duradouros e difíceis de reverter, colocando 2025 como um marco preocupante na história climática do planeta.

Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!

Pedro Ribeiro

Pedro Ribeiro

Jornalista formado pela Universidade Federal de Goiás. Colabora com o Portal 6 desde 2022, atuando principalmente nas editorias de Comportamento, Utilidade Pública e temas que dialogam diretamente com o cotidiano da população.

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

+ Notícias