Parece uma lenda: a ave mais impressionante do mundo tem penas negras, peito vermelho-sangue e aparência que intriga cientistas

Espécie rara da Oceania chama atenção pela coloração incomum, comportamento singular e papel fundamental no equilíbrio das florestas tropicais

Gabriel Yuri Souto - 12 de janeiro de 2026

À primeira vista, parece uma criatura saída de um mito antigo. Com penas negras profundas, um peito vermelho-sangue intenso e um visual que foge completamente do padrão das aves conhecidas, essa espécie é considerada por muitos pesquisadores uma das mais impressionantes do planeta.

Conhecida popularmente como “papagaio-Drácula”, a ave habita florestas tropicais montanhosas da Nova Guiné e regiões próximas.

Seu nome popular vem justamente do contraste dramático entre o corpo escuro e a região vermelha no peito e no abdômen, combinação rara na natureza.

Diferente da maioria dos papagaios, essa ave não se alimenta de sementes duras. Sua dieta é baseada quase exclusivamente em frutas macias, o que a torna uma importante dispersora de sementes e peça-chave para a regeneração das florestas onde vive. Cientistas consideram sua presença um indicativo de ecossistemas saudáveis.

Outro aspecto que intriga pesquisadores é o comportamento discreto. Apesar da aparência chamativa, trata-se de uma ave silenciosa e reservada, que passa grande parte do tempo no alto das copas, longe do olhar humano. Isso contribui para que ainda existam lacunas no conhecimento sobre seus hábitos reprodutivos.

A estrutura do bico, mais estreita e alongada do que a de outros papagaios, também chama atenção. Ela é adaptada para lidar com frutas específicas da região, mostrando como a espécie evoluiu de forma altamente especializada.

Infelizmente, essa ave enfrenta ameaças crescentes. A perda de habitat, causada pelo desmatamento, e a caça ilegal, motivada por suas penas exóticas, colocam a espécie em risco. Por isso, é classificada como vulnerável em listas internacionais de conservação.

