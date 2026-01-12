Pessoas inseguras costumam dizer essas frases com frequência, segundo a psicologia

Expressões comuns do dia a dia podem revelar baixa autoconfiança, medo de julgamento e necessidade constante de validação

Ruan Monyel - 12 de janeiro de 2026

(Foto: Ilustração/Alexey Demidov/Pexels)

Nem sempre a insegurança aparece de forma explícita. Em muitos casos, ela se revela nas palavras escolhidas durante conversas cotidianas, especialmente quando a pessoa tenta se proteger de críticas, evitar conflitos ou buscar aprovação constante.

Segundo a psicologia, algumas frases recorrentes funcionam como sinais claros de baixa autoconfiança e dificuldade de se sentir seguro emocionalmente.

Especialistas explicam que pessoas inseguras tendem a minimizar suas próprias opiniões, antecipar rejeições e se colocar em posição inferior, mesmo sem perceber.

Isso acontece porque o medo de errar, de desagradar ou de não ser aceito acaba moldando a forma de se comunicar.

Entre as frases mais comuns associadas à insegurança emocional, a psicologia destaca:

1. “Desculpa qualquer coisa”

Usada mesmo quando não há motivo real para pedir desculpas, essa frase indica medo de incomodar ou de ser visto como um problema.

2. “Talvez seja besteira o que eu vou falar”

Aqui, a pessoa desvaloriza a própria ideia antes mesmo de expressá-la, tentando se proteger de críticas ou rejeição.

3. “Você acha que eu fiz certo?”

A busca constante por validação externa mostra dificuldade em confiar nas próprias decisões.

4. “Não sou tão bom assim”

Mesmo diante de elogios, a pessoa tende a se diminuir, revelando baixa autoestima e dificuldade de reconhecer qualidades.

5. “Eu sabia que isso ia dar errado”

Essa frase reflete autossabotagem e uma visão pessimista de si mesmo, comum em pessoas que esperam falhar.

6. “Tanto faz, escolhe você”

Quando usada com frequência, pode indicar medo de se posicionar ou de assumir responsabilidade pelas próprias escolhas.

De acordo com psicólogos, o uso repetido dessas expressões não define, por si só, um transtorno emocional, mas pode sinalizar padrões de pensamento ligados à insegurança, ansiedade social ou autoestima fragilizada. Muitas vezes, essas frases surgem como mecanismos de defesa aprendidos ao longo da vida.

