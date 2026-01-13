Aparecida de Goiânia está com 1,3 mil vagas de emprego para diversos níveis de ensino; veja detalhes

Destaque fica para o setor de logística e vendas, que concentram maior parte dos postos; cadastro pode ser feito sem sair de casa

Samuel Leão - 13 de janeiro de 2026

(Foto: Marcello Camargo / Agência Brasil)

A semana começou com o pé direito para quem está em busca de uma recolocação no mercado de trabalho em Aparecida de Goiânia. A Secretaria Municipal do Trabalho anunciou que o Sistema Municipal de Emprego (SIME) está com nada menos que 1.282 vagas abertas, contemplando desde funções operacionais até cargos de nível superior.

O “carro-chefe” desta rodada é o setor de logística. Sozinho, o cargo de auxiliar de logística oferece 360 postos de trabalho. Logo atrás, aparecem as funções de operador de telemarketing (105 vagas) e operador de caixa (80).

Há também vagas para repositores de mercadorias, auxiliares de serviços gerais, frentistas e até atendentes de cafeteria.

Para quem possui qualificação técnica ou formação superior, o relatório semanal do SIME traz opções para nutricionistas, técnicos em segurança do trabalho, engenheiros e cargos de gestão, como gerentes e coordenadores comerciais, além de vagas reservadas para pessoas com deficiência (PCD).

Uma das principais facilidades para o trabalhador é que o cadastro no sistema é totalmente gratuito e pode ser realizado de forma online.

Pelo site oficial da Secretaria do Trabalho de Aparecida, o candidato consegue criar um perfil, consultar as vagas em tempo real e já gerar a carta de encaminhamento para a entrevista.

Para aqueles que ainda preferem o atendimento presencial, as unidades do Serviço de Atendimento ao Cidadão (SAC) espalhadas pela cidade continuam recebendo os candidatos para a realização das inscrições.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias da Grande Goiânia!