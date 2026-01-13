CNH 2026: motoristas idosos acima de 70 anos não terão direito ao novo benefício

Renovação automática da Carteira Nacional de Habilitação facilita a vida de parte dos condutores, mas mantém exigências tradicionais para idosos

Gabriel Yuri Souto - 13 de janeiro de 2026

(Foto: Divulgação)

A partir de 2026, motoristas brasileiros passam a contar com um novo benefício relacionado à Carteira Nacional de Habilitação (CNH): a renovação automática do documento, sem a necessidade de comparecimento ao Departamento Estadual de Trânsito (Detran), desde que alguns critérios sejam cumpridos.

A medida tem como objetivo reduzir burocracia e agilizar o processo para condutores com bom histórico no trânsito. No entanto, o benefício não será válido para todos. Motoristas com 70 anos ou mais ficam de fora da renovação automática e continuam obrigados a seguir o procedimento tradicional.

Na prática, a renovação automática vale apenas para condutores que não cometeram infrações recentes e que atendem às exigências do sistema nacional de trânsito.

Quando a CNH se aproxima do vencimento, a atualização ocorre de forma digital, com o novo prazo passando a constar automaticamente no aplicativo da CNH Digital.

Apesar da modernização, a regra não se aplica a idosos acima de 70 anos, independentemente do histórico no trânsito. Para esse grupo, a legislação mantém a exigência de avaliação médica periódica e renovação presencial, em prazos menores, como forma de garantir a aptidão física e mental para dirigir.

Motoristas entre 50 e 69 anos até podem ter acesso à renovação automática, mas com limitações. Em alguns casos, o benefício pode ser concedido apenas uma vez, exigindo que as renovações seguintes voltem a ocorrer de forma convencional.

Outro ponto importante é que a renovação automática se aplica, prioritariamente, à CNH digital. Quem optar pela versão física pode precisar realizar solicitação específica e arcar com custos definidos pelos estados.

A exclusão dos idosos do novo modelo reacende o debate sobre segurança no trânsito e autonomia na terceira idade. Enquanto o governo aposta na tecnologia para facilitar a vida dos condutores, mantém regras mais rígidas para faixas etárias consideradas de maior risco.

Para evitar problemas, especialistas recomendam que os motoristas acompanhem a data de vencimento da CNH, mantenham seus dados atualizados e consultem as regras vigentes no Detran do próprio estado, já que procedimentos operacionais podem variar.

