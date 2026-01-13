Como clarear travesseiros com manchas antigas em apenas 30 minutos

Truque simples com produtos comuns da casa ajuda a renovar travesseiros encardidos sem lavagem, em apenas meia hora

Ruan Monyel - 13 de janeiro de 2026

(Foto: Ilustração/Youtube/Receitas Master)

Mesmo com a troca frequente das fronhas, chega um momento em que o travesseiro denuncia o tempo de uso. Manchas amareladas, aparência encardida e até um leve odor são sinais de que suor, oleosidade da pele e poeira se acumularam no tecido ao longo dos meses.

O que muita gente não sabe é que dá para melhorar bastante esse aspecto sem precisar lavar, usando um método rápido que leva cerca de 30 minutos.

O amarelado surge principalmente durante o sono. Enquanto dormimos, o corpo libera suor e resíduos naturais da pele, que acabam sendo absorvidos pelo travesseiro. Com o passar do tempo, essa combinação cria manchas persistentes e um ambiente propício para bactérias e odores.

E embora a lavagem pareça a solução mais óbvia, ela nem sempre é indicada: além de deformar o travesseiro, o processo pode deixar o interior úmido por muito tempo, favorecendo mofo.

Para quem busca uma alternativa prática, existe um truque caseiro eficaz, especialmente indicado para travesseiros brancos ou claros.

A técnica utiliza itens comuns do dia a dia e atua diretamente nas manchas superficiais, ajudando a clarear o tecido e devolver a sensação de limpeza.

O primeiro passo é retirar todas as capas e fronhas. Com o travesseiro totalmente exposto, espalhe bicarbonato de sódio por toda a superfície, cobrindo bem os dois lados.

Em seguida, prepare uma mistura com vinagre branco e água, na proporção de uma parte de vinagre para duas de água, e coloque em um borrifador. Aplique levemente sobre o travesseiro, apenas umedecendo — o objetivo não é molhar, mas ativar a ação do bicarbonato.

Depois disso, deixe o produto agir por cerca de 30 minutos. Esse tempo é suficiente para ajudar a quebrar o amarelado e neutralizar odores.

Ao final, retire o excesso de bicarbonato com um aspirador ou com um pano completamente seco. É importante evitar qualquer pano úmido ou esponja molhada, para não encharcar o travesseiro.

Para potencializar o resultado, uma dica extra é colocar o travesseiro ao ar livre após o processo. A exposição ao sol ajuda a eliminar cheiros residuais e atua como um desinfetante natural.

Durante a secagem, vale virar e afofar o travesseiro para garantir que ele seque de maneira uniforme.

A frequência da limpeza varia conforme o material. Travesseiros sintéticos podem passar por esse tipo de cuidado a cada três ou seis meses.

Já os de pluma ou pena costumam exigir limpeza a seco, em intervalos maiores. Os de espuma, por sua vez, pedem apenas limpezas pontuais. Em todos os casos, conferir a etiqueta do fabricante é fundamental.

Com esse método simples, é possível renovar o visual do travesseiro, prolongar sua vida útil e melhorar a higiene do dia a dia — tudo isso sem lavagem, sem esforço e sem gastos extras.

