Fuga termina em igreja e jovem é baleado ao confrontar PM em Anápolis

Suspeito teria dado início a perseguição pelas ruas da cidade, colocando pedestres e motoristas em risco

Augusto Araújo - 13 de janeiro de 2026

Motociclista estaria portando facão junto ao veículo e teria feito menção de atacar policiais com a arma branca. (Foto: Reprodução)

Um jovem, de 19 anos, foi baleado durante uma ação policial na manhã desta segunda-feira (12), em Anápolis, após uma perseguição que terminou em confronto em via pública, no bairro Vila Jaiara.

Segundo apuração da reportagem, a equipe realizava patrulhamento quando visualizou uma motocicleta vermelha sem placa de identificação.

Ao tentar abordar o condutor, ele desobedeceu à ordem de parada e iniciou fuga em alta velocidade, trafegando pela contramão e avançando sinais de “PARE”, colocando em risco pedestres e motoristas.

A perseguição seguiu por diversas ruas até que o suspeito entrou no pátio de uma igreja, onde tentou se esconder.

Durante a tentativa de abordagem, o jovem teria jogado a motocicleta contra os policiais, configurando agressão iminente. Diante da situação, foram efetuados disparos de arma de fogo para conter a ação.

Mesmo após cair do veículo, o suspeito ainda teria tentado sacar uma arma branca que estava presa ao veículo, o que levou a novos disparos. O homem foi atingido na coxa esquerda e na panturrilha direita.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e prestou os primeiros socorros no local, encaminhando a vítima ao Hospital Estadual de Anápolis Dr. Henrique Santillo (Heana). Após atendimento médico, ele foi liberado e posteriormente conduzido para os procedimentos legais.

Durante a ocorrência, os policiais localizaram um cigarro de substância semelhante à maconha junto à motocicleta.

O veículo, que estava com sinais identificadores irregulares, além da arma branca e o entorpecente, foram apreendidos e apresentados na Central de Flagrantes.

O homem foi autuado por direção perigosa, resistência, adulteração de sinal identificador de veículo e consumo pessoal de drogas.

O caso foi registrado e segue sob apuração das autoridades competentes.

