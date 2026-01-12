Mulher é atropelada na Vila Jaiara após idosa passar mal
Carro ainda colidiu com outro automóvel estacionado no mesmo incidente. Vítima foi encaminhada ao HEANA
Uma mulher, de 48 anos, precisou ser encaminhada ao Hospital Estadual de Anápolis Dr. Henrique Santillo (HEANA), após ser atropelada por um carro na Vila Jaiara.
O caso aconteceu na Avenida Fernando Costa, pela manhã desta segunda-feira (12). Conforme apurado pelo Portal 6, uma idosa de 66 anos conduzia um Honda HR-V quando teria passado mal.
Tentando estacionar, a motorista desviou o carro para a calçada, mas não teria percebido a presença da pedestre, que acabou sendo atropelada.
Após o impacto, ao tentar retirar o veículo de cima da vítima, a condutora acabou colidindo na traseira de um Fiat Palio que estava estacionado em frente a uma açaíteria.
A mulher atropelada foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhada ao HEANA, onde permaneceu em estado estável, com escoriações nos braços e nas pernas, além de fortes dores na região da clavícula. Contudo, não corria risco de morte.
A motorista também não ficou no local do acidente, visto que estava passando mal, e foi encaminhada por familiares a um hospital para atendimento médico.
O caso foi registrado em uma delegacia de Anápolis e será apurado pelas autoridades competentes.
