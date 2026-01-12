Mulher é atropelada na Vila Jaiara após idosa passar mal

Carro ainda colidiu com outro automóvel estacionado no mesmo incidente. Vítima foi encaminhada ao HEANA

Augusto Araújo - 12 de janeiro de 2026

Carro colidiu com outro automóvel após atropelamento na Vila Jaiara. (Foto: Reprodução)

Uma mulher, de 48 anos, precisou ser encaminhada ao Hospital Estadual de Anápolis Dr. Henrique Santillo (HEANA), após ser atropelada por um carro na Vila Jaiara.

O caso aconteceu na Avenida Fernando Costa, pela manhã desta segunda-feira (12). Conforme apurado pelo Portal 6, uma idosa de 66 anos conduzia um Honda HR-V quando teria passado mal.

Tentando estacionar, a motorista desviou o carro para a calçada, mas não teria percebido a presença da pedestre, que acabou sendo atropelada.

Após o impacto, ao tentar retirar o veículo de cima da vítima, a condutora acabou colidindo na traseira de um Fiat Palio que estava estacionado em frente a uma açaíteria.

A mulher atropelada foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhada ao HEANA, onde permaneceu em estado estável, com escoriações nos braços e nas pernas, além de fortes dores na região da clavícula. Contudo, não corria risco de morte.

A motorista também não ficou no local do acidente, visto que estava passando mal, e foi encaminhada por familiares a um hospital para atendimento médico.

O caso foi registrado em uma delegacia de Anápolis e será apurado pelas autoridades competentes.

