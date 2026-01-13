Irmãos compram mansão abandonada no tempo por meio milhão e hoje ela vale mais de R$ 12 milhões

A história envolve risco, muito trabalho manual e decisões estratégicas que mudaram completamente o destino da propriedade

Pedro Ribeiro - 13 de janeiro de 2026

(Foto: Reprodução/ Dailymotion)

Mansão abandonada costuma despertar curiosidade, desconfiança e até medo. Mas, neste caso, ela também despertou visão de futuro.

O que parecia apenas mais um imóvel esquecido pelo tempo acabou se tornando um dos projetos de reforma mais comentados dos últimos anos.

A história envolve risco, muito trabalho manual e decisões estratégicas que mudaram completamente o destino da propriedade.

O projeto foi liderado por Chris, criador do canal Havesomevision, ao lado do irmão.

Ao longo de pouco mais de um ano, eles transformaram uma antiga casa de campo em uma residência de alto padrão, hoje avaliada em mais de R$ 12 milhões.

Por que apostar em uma mansão abandonada

O imóvel comprado era uma antiga casa de campo centenária, tomada por vegetação, infiltrações e sinais claros de abandono.

Mesmo assim, os irmãos pagaram pouco mais de meio milhão de libras, já com taxas, disputando a compra com investidores experientes.

O diferencial esteve no olhar técnico. Eles perceberam que a metragem oficial ignorava áreas importantes do terreno.

Isso aumentava muito o valor potencial da propriedade.

Em vez de demolir tudo, decidiram preservar a estrutura principal, manter o caráter histórico e reduzir custos.

Como era o imóvel antes da reforma

Por fora, a natureza havia engolido a casa, exigindo estudos ambientais caros antes de qualquer limpeza.

No terreno, surgiram quatro galpões escondidos, somando cerca de 120 metros quadrados pouco considerados inicialmente.

Por dentro, o cenário era crítico. Tetos danificados, paredes úmidas, janelas quebradas e um layout confuso.

Ainda assim, elementos históricos foram mantidos, como uma antiga lareira e um carvalho de mais de 200 anos, integrando passado e presente.

Os desafios por trás da transformação

A rotina foi pesada. Durante a semana, os irmãos trabalhavam em Londres. No tempo livre, noites e fins de semana eram dedicados à obra.

O objetivo era economizar com mão de obra e manter o orçamento sob controle.

Além do desgaste físico, surgiram problemas comuns em imóveis antigos, como drenagem ruim, infiltrações constantes e paredes que não secavam.

A pressão dos juros e dos prazos bancários tornava cada atraso ainda mais estressante.

Quanto custou a reforma

Chris decidiu abrir os números. Apenas em materiais, a reforma ultrapassou 120 mil libras, sem contar o valor do imóvel e honorários técnicos.

A troca de janelas custou cerca de 12 mil libras. A cozinha ficou em torno de 9 mil. O piso de carvalho chegou a 5 mil.

Encanamento e elétrica, juntos, passaram facilmente das 15 mil libras.

Após cerca de 14 meses, a antiga mansão abandonada passou a ser avaliada em aproximadamente 1,75 milhão de libras, o equivalente a mais de R$ 12 milhões.

As principais lições do projeto

A história mostra que reformar uma mansão abandonada exige planejamento, paciência e análise fria dos números.

Entender a metragem real, prever gastos extras e apostar no próprio trabalho fizeram toda a diferença.

Mais do que uma reforma, o projeto virou um exemplo de como visão estratégica pode transformar abandono em patrimônio de alto valor.

Assista ao vídeo:

Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!