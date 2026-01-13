Motorista de caminhão que sofreu acidente em Anápolis é multado após descoberta da polícia

Homem teve ferimentos e precisou ser levado até Heana

Gabriella Pinheiro - 13 de janeiro de 2026

Imagem mostra frente do caminhão completamente destruída, em Anápolis. (Foto: Reprodução)

O que era para ser um simples trajeto pela Rua Jaçanã, no bairro Jibran El Hadj, em Anápolis, nesta terça-feira (13), terminou em “dor de cabeça” após um homem, de 36 anos, ser flagrado conduzindo um caminhão sem possuir habilitação.

O caso veio à tona depois que o motorista colidiu contra uma caçamba estacionada com entulhos de construção e precisou ser levado ao Hospital Estadual de Anápolis Dr. Henrique Santillo (Heana).

Conforme apurado, o veículo trafegava pela via no sentido norte quando, ao chegar ao local do acidente, atingiu a estrutura, provocando danos significativos na parte frontal, especialmente do lado do condutor.

Devido ao impacto, o homem precisou ser socorrido pelo Corpo de Bombeiros e foi encaminhado ao Heana, onde passou por atendimento médico em razão dos ferimentos causados pela colisão. A Polícia Militar (PM) foi acionada e esteve no local.

Durante a verificação da ocorrência, os policiais constataram que o condutor não possuía carteira de habilitação. Diante da infração, foram lavradas as autuações cabíveis.

O caminhão envolvido no acidente ficou sob a responsabilidade de um colega de trabalho do motorista, devidamente habilitado, que se apresentou no local.

As circunstâncias do acidente foram registradas pelas autoridades, para a tomada das devidas providências legais.

