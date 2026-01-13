“Obrigado, Luciano Hang”: mais de 20 mil funcionários da Havan ganham surpresa antecipada do dono

Pagamento do PPR foi antecipado e vai colocar dinheiro extra na conta de 23 mil colaboradores já nesta sexta-feira (16)

Isabella Valverde - 13 de janeiro de 2026

Os 23 mil funcionários da Havan vão começar 2026 com um dinheiro extra na conta. O empresário Luciano Hang anunciou a antecipação do pagamento do Programa de Participação nos Resultados (PPR), conhecido como “14º salário”.

Neste ano, a varejista vai distribuir R$ 90 milhões entre os colaboradores. O valor representa uma média de cerca de R$ 4 mil por funcionário, segundo a empresa.

O pagamento será feito nesta sexta-feira (16). A novidade é que o PPR chega com um mês de antecedência em relação ao que acontecia até 2025.

A Havan também informou que um evento especial nas unidades deve marcar o momento. A rede tem hoje 187 lojas espalhadas pelo Brasil.

O programa existe desde 2007 e virou uma das marcas internas da companhia. Hang afirmou que o bônus é resultado do desempenho coletivo e da superação de metas.

“Ninguém constrói nada sozinho. Se superamos a nossa meta de vendas, é graças ao trabalho e à entrega de todas as pessoas que trabalham aqui. O PPR não é apenas um reconhecimento financeiro, é também uma expressão de gratidão a cada colaborador”, disse o empresário.

Mesmo sem o balanço final de 2025 fechado, a previsão divulgada era de um faturamento na casa de R$ 18 bilhões.

Em 2026, a empresa completa 40 anos de fundação. A história começou em 26 de junho de 1986, em uma sala comercial na Avenida Primeiro de Maio, em Brusque (SC). Na época, o foco era apenas a venda de tecidos, com uma fachada bem mais discreta do que a que virou marca registrada hoje.

