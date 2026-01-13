Restaurante brasileiro é eleito o melhor italiano do mundo fora da Itália

Localizado no Rio de Janeiro, estabelecimento conquista reconhecimento internacional e coloca o Brasil no topo da gastronomia italiana mundial fora da Itália

Layne Brito - 13 de janeiro de 2026

(Foto:Divulgação)

O Ristorante Hotel Cipriani, que funciona dentro do tradicional Copacabana Palace, no Rio de Janeiro, foi eleito o melhor restaurante italiano do mundo fora da Itália pela segunda vez consecutiva.

O reconhecimento veio do ranking 50 Top Italy 2026, considerado um dos mais respeitados do cenário gastronômico internacional e referência na avaliação de restaurantes italianos fora do país de origem.

A conquista reforça a força da gastronomia brasileira no cenário mundial e chama a atenção de leitores de todo o Brasil, incluindo o público goiano, que acompanha com interesse o crescimento da alta gastronomia e o reconhecimento internacional de restaurantes nacionais.

Além do primeiro lugar no ranking, o chef Nello Cassese, responsável pela cozinha do Cipriani, também foi eleito Chef do Ano de 2026.

O profissional foi destacado pela excelência técnica, respeito às tradições italianas e criatividade ao incorporar ingredientes brasileiros em pratos autorais, mantendo a identidade da culinária italiana clássica.

De acordo com a avaliação do 50 Top Italy, os pratos do restaurante se destacam pelo equilíbrio de sabores, apresentação elegante e uso de ingredientes selecionados.

Entre os destaques mencionados está o ravióli recheado com frango à caçadora, servido com purê de raízes brasileiras, exemplo da fusão entre a tradição italiana e a riqueza da gastronomia nacional.

A experiência é completada por sobremesas preparadas à mesa, como o gelato artesanal, além de uma carta de vinhos e serviço considerados de alto padrão.

Com mais de três décadas de história, o Ristorante Hotel Cipriani está localizado de frente para a icônica piscina do Copacabana Palace, hotel que figura entre os melhores do mundo e possui duas chaves Michelin.

O ambiente combina sofisticação, arte e um estilo retrô-chique, oferecendo menus degustação e experiências exclusivas, como a mesa do chef, com propostas sazonais e personalizadas.

Atualmente, o restaurante passa por um período de fechamento temporário para reformas, como parte do processo de modernização de áreas do Copacabana Palace.

As obras incluem melhorias em suítes, spa, academia e no próprio restaurante. Durante esse período, o hotel mantém uma programação especial de jantares temáticos que preservam a essência do Cipriani.

O ranking internacional reúne restaurantes italianos fora da Itália em diferentes países, como França, Canadá, Estados Unidos, China, Singapura, Croácia e Alemanha.

O reconhecimento do restaurante brasileiro ganha ainda mais relevância diante do recente destaque global da culinária italiana como Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade.

