Trabalhadores vão receber até R$ 1.621 via Pix do Governo a partir de fevereiro

Benefício será liberado conforme o mês de nascimento e pode chegar a R$ 1.621, segundo o Ministério do Trabalho

Pedro Ribeiro - 13 de janeiro de 2026

(Foto: Divulgação)

O governo federal confirmou o calendário de pagamentos do abono salarial do PIS/Pasep 2026, referente ao ano-base 2024.

O benefício será liberado a partir de 15 de fevereiro, com valores que podem chegar a R$ 1.621, conforme o tempo de trabalho registrado em carteira.

A Caixa Econômica Federal vai creditar automaticamente o valor do PIS nas contas dos trabalhadores, enquanto o Banco do Brasil fará o pagamento do Pasep. Em muitos casos, o depósito será realizado via Pix, garantindo mais rapidez e segurança.

O pagamento seguirá um cronograma escalonado conforme o mês de nascimento, e todos os trabalhadores terão até 31 de agosto de 2026 para sacar o valor.

Calendário do PIS/Pasep 2026

Nascidos em janeiro: recebem a partir de 15 de fevereiro

recebem a partir de 15 de fevereiro Nascidos em fevereiro: recebem a partir de 15 de março

recebem a partir de 15 de março Nascidos em março: recebem a partir de 15 de abril

recebem a partir de 15 de abril Nascidos em abril: recebem a partir de 15 de abril

recebem a partir de 15 de abril Nascidos em maio: recebem a partir de 15 de maio

recebem a partir de 15 de maio Nascidos em junho: recebem a partir de 15 de maio

recebem a partir de 15 de maio Nascidos em julho: recebem a partir de 17 de junho

recebem a partir de 17 de junho Nascidos em agosto: recebem a partir de 17 de junho

recebem a partir de 17 de junho Nascidos em setembro: recebem a partir de 15 de julho

recebem a partir de 15 de julho Nascidos em outubro: recebem a partir de 15 de julho

recebem a partir de 15 de julho Nascidos em novembro: recebem a partir de 15 de agosto

recebem a partir de 15 de agosto Nascidos em dezembro: recebem a partir de 15 de agosto

Contudo, tem direito ao abono quem trabalhou com carteira assinada por pelo menos 30 dias em 2024, recebeu até dois salários mínimos mensais e está inscrito no PIS/Pasep há pelo menos cinco anos.

O empregador também precisa ter informado corretamente os dados na Rais ou no eSocial.

Os valores variam conforme o número de meses trabalhados. Quem atuou durante todo o ano receberá o teto de R$ 1.621, enquanto quem trabalhou apenas um mês terá direito a 1/12 desse valor.

A consulta pode ser feita pelo aplicativo Carteira de Trabalho Digital ou no site Gov.br, na aba “Abono Salarial”.

Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!