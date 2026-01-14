Adeus, chuveiro clássico: tendência italiana promete dominar o mercado em 2026

A “ducha italiana” já ganhou força na Europa e chega como aposta de 2026 por unir visual minimalista, mais segurança e acessibilidade nos banheiros

Layne Brito - 14 de janeiro de 2026

O chuveiro clássico, com box marcado e desníveis no piso, está perdendo espaço para uma proposta que vem se consolidando no design europeu e já aparece com mais frequência em projetos modernos: a chamada ducha italiana.

O conceito, que há décadas faz parte do estilo de banheiros na Itália, entra em 2026 como tendência forte por oferecer um ambiente mais integrado, ampliar a sensação de espaço e trazer vantagens práticas para o dia a dia.

A ideia é simples: integrar a área do banho ao piso do banheiro, eliminando bordas elevadas e, em muitos casos, dispensando as divisórias tradicionais de vidro.

Com isso, a separação visual do box desaparece e o banheiro ganha um aspecto contínuo e sofisticado. Em imóveis menores, a integração costuma reforçar a impressão de amplitude, deixando o espaço mais leve e contemporâneo.

Além da estética, especialistas em arquitetura e design apontam que a ducha italiana também responde a uma demanda cada vez mais valorizada em 2026: casas mais funcionais e adaptáveis.

Como a área do banho fica no mesmo nível do chão, ela facilita o acesso de idosos e pessoas com mobilidade reduzida, reduzindo obstáculos e melhorando a circulação.

Outro benefício é a diminuição do risco de tropeços, já que o desnível típico do box deixa de existir.

Uma dúvida comum sobre esse tipo de instalação envolve infiltrações ou acúmulo de água. Porém, os projetos atuais têm superado esses receios com avanços em impermeabilização e drenagem.

Inclinações discretas no piso, ralos lineares mais eficientes e materiais antiderrapantes ajudam a tornar a solução mais segura e durável quando executada corretamente.

A ducha italiana também se destaca pela liberdade criativa na decoração.

O revestimento pode seguir contínuo para criar unidade visual ou ganhar acabamentos que transformam o espaço do banho em ponto focal do ambiente. O resultado é um banheiro com aparência moderna e sensação de “spa”, exatamente o estilo que vem se impondo como tendência ao longo de 2026.

