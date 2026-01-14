Conheça a cidade brasileira que supera a Europa e não existe lixo nas ruas

Dados, história e gestão ajudam a explicar uma reputação que atravessa décadas

Magno Oliver - 14 de janeiro de 2026

(Foto: Captura de tela/Youtube/TV Paraná Turismo)

Em meio a comparações frequentes com os famosos centros urbanos europeus, uma cidade brasileira passou a ser citada como referência em limpeza, organização e qualidade de vida.

Localizada no norte do Paraná, Maringá construiu uma reputação nacional associada a ruas bem-cuidadas, áreas públicas preservadas e um desenho urbano que favorece manutenção contínua e serviços eficientes.

Fundada oficialmente em 10 de maio de 1947, Maringá nasceu de um projeto de colonização planejado, o que definiu traçados largos, bairros organizados e áreas destinadas à circulação e convivência.

Esse planejamento inicial, conduzido pela Companhia de Terras Norte do Paraná, criou uma base urbana que ainda hoje facilita intervenções, fiscalização e a distribuição equilibrada de equipamentos públicos.

Com população de 409.657 habitantes no Censo de 2022 e estimativa superior a 429 mil pessoas, segundo o IBGE, a cidade enfrenta desafios comuns ao crescimento acelerado.

Ainda assim, a limpeza urbana não é tratada como ação pontual. O município opera rotinas permanentes de varrição, coleta convencional, coleta seletiva e recolhimento de resíduos volumosos, mantendo comunicação regular com os moradores sobre horários e ajustes operacionais.

A imagem de ruas sem lixo não se sustenta em slogans, mas em um sistema estruturado de serviços e participação social.

Campanhas educativas, fiscalização e canais de solicitação para descarte correto reduzem o abandono irregular de materiais. Praças, parques e canteiros centrais recebem manutenção frequente, reforçando a percepção de ordem e cuidado coletivo.

Outro diferencial é a arborização integrada à infraestrutura. Maringá adotou diretrizes técnicas para manejo da vegetação urbana, tratando árvores como parte do sistema da cidade.

O planejamento considera espécies adequadas, segurança, conforto térmico e compatibilidade com calçadas e redes.

Essa combinação de história, gestão cotidiana e políticas ambientais contínuas explica por que a cidade é citada como exemplo que desafia comparações internacionais, ainda que a perfeição absoluta não seja mensurável.

