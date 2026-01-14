Detran Goiás passa a fiscalizar ciclomotores com novas regras já em vigor

Veículos precisam estar registrados e licenciados, e condutores devem ter CNH categoria A ou Autorização para Conduzir Ciclomotor

Pedro Ribeiro - 14 de janeiro de 2026

(Foto: Divulgação)

Desde 1º de janeiro de 2026, o Departamento Estadual de Trânsito de Goiás (Detran-GO) passou a fiscalizar ciclomotores com base em novas regras que já estão em vigor. A partir de agora, os veículos precisam estar registrados, licenciados e emplacados, e os condutores devem possuir Carteira Nacional de Habilitação (CNH) categoria A ou Autorização para Conduzir Ciclomotor (ACC).

A regularização dos ciclomotores já era prevista no artigo 120 do Código de Trânsito Brasileiro, mas em 2015 o Conselho Nacional de Trânsito (Contran) concedeu um período de isenção para estimular os proprietários a colocarem os veículos em situação regular.

Esse prazo foi prorrogado em 2023 e se encerrou em 31 de dezembro de 2025. Sem previsão de nova extensão, o Detran-GO reforça que os condutores que não regularizaram seus ciclomotores agora estão sujeitos à fiscalização e às penalidades previstas na legislação.

Com o início das abordagens, surgiram dúvidas sobre quais veículos se enquadram nas exigências. Para esclarecer a população, o Detran Goiás divulgou um resumo com as classificações definidas pelo Contran.

De acordo com a norma, ciclomotor é o veículo de duas ou três rodas, com velocidade máxima de fabricação de até 50 km/h. A categoria inclui modelos a combustão de até 50 cilindradas (50 cm³), conhecidos como “cinquentinhas”, além de veículos elétricos com potência de até 4 kW.

Veículos que ultrapassam esses limites passam a ser classificados como motocicleta, motoneta ou triciclo, ficando sujeitos a regras mais rigorosas e a exigências técnicas adicionais.

O Detran-GO reforça que todo ciclomotor deve estar emplacado, com registro e licenciamento em dia, e que o condutor precisa possuir CNH categoria A ou ACC, sob pena de autuação.

