Fábrica gigante que emprega mais de 30 mil pessoas entra para o Livro dos Recordes

Um complexo industrial ultrapassou limites físicos e entrou para a história mundial

14 de janeiro de 2026

(Foto: Captura de tela / Youtube)

Uma instalação industrial de proporções inéditas conquistou lugar no Guinness World Records ao ser reconhecida como a maior fábrica do mundo em volume.

O complexo impressiona não apenas pelos números, mas pela capacidade de concentrar produção, tecnologia e mão de obra em um único espaço, redefinindo os limites da engenharia industrial moderna.

O título pertence à Boeing Everett Factory, localizada no estado de Washington, nos Estados Unidos. A fábrica pertence à Boeing, uma das maiores fabricantes de aeronaves do mundo, e emprega cerca de 30 mil trabalhadores.

O local é dedicado à montagem de aviões de grande porte, exigindo uma infraestrutura muito acima do padrão industrial convencional.

A história da fábrica começa em 1967, quando foi construída especificamente para atender à produção do Boeing 747, o famoso Jumbo Jet.

Com o passar dos anos, o complexo passou a abrigar também as linhas de montagem dos modelos 767, 777 e 787 Dreamliner, consolidando-se como peça central da estratégia industrial da empresa.

O reconhecimento pelo Guinness se deve ao volume interno da estrutura, que chega a impressionantes 13,4 milhões de metros cúbicos.

Em área ocupada, o complexo soma aproximadamente 399.480 metros quadrados, o equivalente a mais de 98 acres. Essa dimensão permite que múltiplas aeronaves sejam montadas simultaneamente dentro do mesmo edifício.

Mais do que um recorde numérico, a Boeing Everett Factory representa um marco da indústria global. Sua existência explica como a produção de aeronaves de grande porte exige soluções arquitetônicas e logísticas extremas.

A fábrica se tornou símbolo da capacidade humana de planejar, construir e operar em escalas que desafiam a imaginação.

Confira mais detalhes:

