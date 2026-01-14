Fábrica gigante que emprega mais de 30 mil pessoas entra para o Livro dos Recordes
Um complexo industrial ultrapassou limites físicos e entrou para a história mundial
Uma instalação industrial de proporções inéditas conquistou lugar no Guinness World Records ao ser reconhecida como a maior fábrica do mundo em volume.
O complexo impressiona não apenas pelos números, mas pela capacidade de concentrar produção, tecnologia e mão de obra em um único espaço, redefinindo os limites da engenharia industrial moderna.
O título pertence à Boeing Everett Factory, localizada no estado de Washington, nos Estados Unidos. A fábrica pertence à Boeing, uma das maiores fabricantes de aeronaves do mundo, e emprega cerca de 30 mil trabalhadores.
O local é dedicado à montagem de aviões de grande porte, exigindo uma infraestrutura muito acima do padrão industrial convencional.
A história da fábrica começa em 1967, quando foi construída especificamente para atender à produção do Boeing 747, o famoso Jumbo Jet.
Com o passar dos anos, o complexo passou a abrigar também as linhas de montagem dos modelos 767, 777 e 787 Dreamliner, consolidando-se como peça central da estratégia industrial da empresa.
O reconhecimento pelo Guinness se deve ao volume interno da estrutura, que chega a impressionantes 13,4 milhões de metros cúbicos.
Em área ocupada, o complexo soma aproximadamente 399.480 metros quadrados, o equivalente a mais de 98 acres. Essa dimensão permite que múltiplas aeronaves sejam montadas simultaneamente dentro do mesmo edifício.
Mais do que um recorde numérico, a Boeing Everett Factory representa um marco da indústria global. Sua existência explica como a produção de aeronaves de grande porte exige soluções arquitetônicas e logísticas extremas.
A fábrica se tornou símbolo da capacidade humana de planejar, construir e operar em escalas que desafiam a imaginação.
