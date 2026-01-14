Homem é preso em Aparecida de Goiânia sob suspeita de provocar aborto e incendiar casa da companheira

Vítima relatou agressões físicas, psicológicas e atos degradantes antes do incêndio da residência

Augusto Araújo - 14 de janeiro de 2026

Homem foi preso após suspeita de provocar aborto em companheira. (Foto: Divulgação/PMGO)

A Polícia Militar (PM) prendeu em flagrante um homem de 45 anos suspeito de agredir violentamente a companheira, mantê-la em cárcere privado e incendiar a casa dela, em Aparecida de Goiânia.

O caso ocorreu na manhã desta quarta-feira (14), na Vila Sul, em Aparecida de Goiânia, bairro próximo à BR-153.

A vítima, uma mulher de 48 anos, relatou aos policiais ter sofrido uma sequência de agressões físicas e psicológicas ao longo dos últimos dias.

De acordo com ela, o episódio mais grave ocorreu há cerca de três dias, quando ela começou a apresentar sangramento, possivelmente decorrente de um aborto.

Grávida de aproximadamente quatro meses, a mulher inclusive precisou interromper o depoimento à polícia para receber atendimento hospitalar.

Em imagens divulgadas pela PM, ela aparece bastante debilitada, com dificuldades para falar, enquanto tentar contar o que teria acontecido.

Humilhações perversas

Além das agressões, a vítima afirmou ter sido submetida a situações extremamente degradantes. Entre os atos de violência praticados pelo suspeito estariam o corte forçado do cabelo, “banhos” de urina e o contato compulsório com fezes.

A escalada da violência atingiu um novo patamar por volta das 8h desta quarta-feira (14), quando o homem teria incendiado os pertences pessoais da vítima e as instalações da residência.

Vizinhos perceberam o fogo e ajudaram a conter as chamas até a chegada do Corpo de Bombeiros, evitando que o incêndio se espalhasse ainda mais.

O suspeito, identificado como Yorane Alves Barbosa, foi localizado e preso no Parque Real. Conforme a Polícia Militar, ele possui um extenso histórico criminal, com passagens por homicídio, tentativa de homicídio, lesão corporal, roubo, violência doméstica contra a mulher, furto qualificado, ameaça e dano.

A ocorrência segue em andamento na Central de Flagrantes de Aparecida de Goiânia, onde o caso está sendo formalizado e as medidas legais cabíveis estão sendo adotadas.

