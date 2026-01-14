Homem é preso minutos depois de tentar furtar escola em Aparecida de Goiânia

Suspeito foi localizado nas imediações da unidade após monitoramento por câmeras e ação rápida da GCM

Augusto Araújo - 14 de janeiro de 2026

Câmeras de monitoramento flagraram ação em escola de Aparecida de Goiânia. (Foto: Divulgação/Secom)

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Aparecida de Goiânia prendeu um homem, após o mesmo invadir uma escola e tentar furtar a unidade de ensino.

De acordo com a Secretaria Municipal de Segurança Pública, o caso ocorreu na noite desta terça-feira (13), no Setor Jardim Helvécia.

A ocorrência teve início após o acionamento do sistema de alarme da escola, que enviou o alerta diretamente ao Centro de Controle Operacional (CCO) da GCM.

Diante da notificação, equipes foram deslocadas de forma imediata até o endereço e, ainda durante o trajeto, passaram a acompanhar as imagens do sistema de videomonitoramento da unidade.

Ao chegarem ao local, os agentes constataram sinais de arrombamento e iniciaram buscas nas proximidades.

O suspeito foi localizado pouco tempo depois, nas imediações da escola, e conduzido ao 4º Distrito Policial de Aparecida de Goiânia, onde foi autuado por depredação do patrimônio público. Nenhum item chegou a ser furtado.

