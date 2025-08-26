Ex-alunos e estudantes são flagrados furtando escola em Aparecida de Goiânia; câmera filmou tudo

Grupo era composto por quatro adolescentes e um jovem, de 18 anos, que foram levados para a delegacia

Augusto Araújo - 26 de agosto de 2025

Grupo se juntou em três ocasiões para furtar unidade de ensino. (Foto: Divulgação/PMGO)

Uma operação da Polícia Militar (PM) em Aparecida de Goiânia resultou na apreensão de quatro adolescentes – de 15, 16 e 17 anos – e prisão de um jovem, de 18 anos, após serem flagrados furtando climatizadores de um Centro de Ensino em Período Integral (Cepi).

O grupo era composto por dois ex-alunos e três estudantes matriculados na unidade. Juntos, eles invadiram o estabelecimento nos dias dias 17, 20 e 23 de agosto.

Nas duas primeiras ocasiões, eles furtaram três climatizadores do Cepi. Já na última, ocorrida no sábado (23), a tentativa de furto foi frustrada com a chegada das equipes da PM.

Imagens de câmeras de segurança registraram a ação do grupo, que tenta tapar os rostos colocando camisetas na cabeça.

Os adolescentes, o jovem e os objetos recuperados foram levados à Central de Flagrantes de Aparecida de Goiânia, para os devidos procedimentos legais.

