O que significa quando um cachorro lambe o nariz e por que isso pode ser um mau sinal?

Lamber o nariz é um comportamento comum nos cães, mas quando acontece com frequência pode indicar problemas de saúde que exigem atenção dos tutores

Layne Brito - 14 de janeiro de 2026

(Foto:Reprodução/Pexels)

Muitos tutores já perceberam que o cachorro lambe o próprio nariz ao longo do dia, mas nem sempre sabem o que esse comportamento significa.

Na maioria dos casos, o gesto é considerado normal e está ligado à necessidade de manter o focinho úmido, o que melhora o olfato e ajuda o animal a identificar cheiros no ambiente com mais precisão.

O comportamento também pode surgir quando o cachorro sente um cheiro diferente ou interessante, quando percebe que está perto da hora da refeição ou quando o tutor está preparando comida.

Nessas situações, lamber o nariz pode ser uma reação ao aroma ou até mesmo à ansiedade.

Além disso, especialistas em comportamento canino explicam que o gesto pode funcionar como um sinal de calma, submissão ou tentativa de reduzir tensão, assim como bocejar ou piscar lentamente os olhos.

Apesar disso, quando o cachorro passa a lamber o nariz com muita frequência ou de forma insistente, o comportamento pode se tornar um sinal de alerta.

Problemas digestivos, como refluxo gástrico, estão entre as causas mais comuns, já que provocam desconforto e levam o animal a repetir o gesto.

Náuseas e mal-estar também podem estar associados, principalmente quando o cão está prestes a vomitar ou ingeriu algo que não fez bem.

Outro fator que merece atenção são possíveis problemas no nariz ou na boca, como ressecamento, feridas, rachaduras ou até a presença de um corpo estranho, que podem levar o cachorro a lamber o local repetidamente.

Em alguns casos, o comportamento ainda pode estar relacionado a dor, estresse ou desconforto geral, funcionando como uma resposta do organismo.

Se o tutor notar que o cachorro lambe o nariz constantemente e o comportamento vier acompanhado de outros sintomas, como perda de apetite, vômitos, apatia, cansaço excessivo ou mudanças no comportamento, a recomendação é procurar um veterinário.

A avaliação profissional é fundamental para identificar a causa e garantir a saúde e o bem-estar do animal.

