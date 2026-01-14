Quatro hospitais estaduais do Rio de Janeiro estão entre os melhores do Brasil, segundo pesquisa

Infraestrutura, equipes e gestão ajudaram a mudar um cenário histórico

Magno Oliver - 14 de janeiro de 2026

Espaço hospitalar terá novos boxes privativos (Foto: Foto: Captura de tela / Youtube)

Quatro unidades da rede estadual de saúde do Rio de Janeiro foram apontadas entre as 100 melhores do país, de acordo com levantamento do Instituto Brasileiro das Organizações Sociais de Saúde (Ibross).

A pesquisa, realizada em parceria com instituições nacionais e internacionais da área, avaliou critérios técnicos, estrutura, capacidade de atendimento e gestão das unidades públicas.

Integram o ranking o Hospital Estadual da Criança, o Hospital Vereador Melchiades Calazans (HTO Baixada), o Instituto Estadual de Cardiologia Aloysio de Castro e o Instituto Estadual do Cérebro Paulo Niemeyer.

Juntas, as unidades representam diferentes níveis de complexidade, desde o atendimento pediátrico especializado até procedimentos de alta tecnologia em cardiologia e neurocirurgia.

O resultado reflete um processo de requalificação da rede estadual iniciado em 2021, com retomada de obras, ampliação de leitos e incorporação de novos equipamentos.

A gestão estadual atribui o desempenho à modernização da infraestrutura e à adoção de tecnologias que permitem maior resolutividade nos atendimentos prestados à população.

Entre os destaques está o Instituto Estadual do Cérebro, inaugurado em 2023, que recebeu investimentos superiores a R$ 18 milhões e ampliou sua capacidade cirúrgica e ambulatorial.

O Instituto Estadual de Cardiologia também passou por expansão, com novos leitos e a modernização do setor de hemodinâmica, ampliando a oferta de exames e procedimentos de alta complexidade.

O Hospital Estadual da Criança, referência nacional no atendimento pediátrico, reúne números expressivos de cirurgias, consultas e transplantes, enquanto o HTO Baixada segue em reforma para ampliar diagnósticos e exames especializados.

O levantamento indica que a combinação entre investimento público, equipes qualificadas e gestão estruturada tem reposicionado a rede estadual fluminense no cenário nacional da saúde pública.

Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!