Aparecida de Goiânia anuncia realização de novo concurso público

Decreto já foi oficializado, com publicação no Diário Oficial do Município

Natália Sezil - 15 de janeiro de 2026

Prefeitura anunciou novo concurso público. (Foto: Reprodução/Agência Brasil)

A Prefeitura de Aparecida de Goiânia anunciou a realização de um novo concurso público. O decreto foi oficializado nesta quarta-feira (14), quando houve publicação da autorização para o certame no Diário Oficial do Município.

O concurso será voltado à Secretaria Municipal de Educação, com planejamento conduzido em conjunto com a pasta de Administração e com auxílio da Procuradoria-Geral do Município (PGM).

O último edital lançado por Aparecida de Goiânia aconteceu em 2024, mas acabou suspenso pelos órgãos de controle por conta de possíveis irregularidades.

À época, o concurso tinha mais de 6 mil vagas, de nível fundamental a superior, com salários de até R$ 10,5 mil. Contudo, o Ministério Público de Goiás (MPGO) encontrou diversas faltas de especificação.

O edital exigia qualquer graduação para o cargo de auditor fiscal geral, por exemplo, o que contraria a Lei Complementar nº 212/2023. A determinação legal é de que o candidato tenha formação em Postura, Defesa Ambiental, Defesa do Consumidor, Edificações, Loteamentos ou Saúde Pública.

O certame também não apontava quais áreas seriam requisito para atuar na Vigilância Sanitária – que necessariamente depende de profissionais formados em Assistência Social, Ciências Biológicas, Ciências Biomédicas, Educação Física, Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia, Fonoaudiologia, Medicina, Medicina Veterinária, Nutrição, Odontologia, Psicologia ou Terapia Ocupacional.

Diante das irregularidades, a Secretaria precisou desenvolver um novo planejamento e uma dinâmica diferente da anterior.

Por enquanto, o novo concurso está na fase de organização orçamentária e financeira. Por isso, ainda não há informações divulgadas sobre número de vagas, cargos, banca organizadora e cronograma de execução.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Aparecida de Goiânia!