Documento esquecido causa confusão sobre morte de jovem em acidente na BR-060

Luiz Henrique passou por cirurgia e ainda está sob observação no Heana

Samuel Leão - 15 de janeiro de 2026

Luiz Henrique segue em recuperação no Heana após grave acidente (Foto: Reprodução)

O que parecia ser um capítulo de luto fechado e tragédia ganhou um sopro de esperança na manhã desta quinta-feira (15). Luiz Henrique, divulgado como uma das vítimas do gravíssimo acidente registrado na tarde de quarta (14) na BR-060, entre Anápolis e Goiânia, não morreu.

Ao contrário do que foi divulgado em um primeiro momento por familiares, amigos e veículos de comunicação, o jovem está vivo e segue lutando pela vida em um leito de Unidade de Terapia Intensiva (UTI), no Hospital Estadual de Anápolis Dr. Henrique Santillo (Heana).

O Portal 6 apurou que a confusão ocorreu devido a um erro de identificação. No momento do resgate e da perícia, os documentos pessoais de Luiz Henrique acabaram sendo levados ao Instituto Médico Legal (IML) juntamente com os corpos das outras três vítimas fatais.

Como Luiz foi socorrido sem nenhum documento, ele deu entrada no hospital como “desconhecido”, enquanto o nome dele constava na lista de óbitos baseada na documentação enviada ao IML. Ele já passou por um procedimento cirúrgico complexo e segue sob observação.

As vítimas da tragédia na rodovia foram Michael Markus da Conceição, Ana Paula Alves da Conceição e Amauri Gomes da Silva, todos membros da mesma família.

Agora, a torcida de amigos e da comunidade é voltada exclusivamente para a plena recuperação de Luiz Henrique, que segue como o único sobrevivente do trágico episódio que parou a BR-060.

Nota de esclarecimento

Devido a um problema com a documentação, os documentos de Luiz Henrique acabaram sendo levados ao IML juntamente com os corpos das outras vítimas do acidente. Em razão disso, ele permaneceu no hospital sem identificação e, como seus documentos estavam no IML, houve o entendimento equivocado de que ele havia ido a óbito.

Esclarecemos que Luiz Henrique está vivo, encontra-se hospitalizado na UTI do HEANA em Anápolis, já passou por procedimento cirúrgico e segue sob cuidados médicos, aguardando as próximas horas, que são consideradas cruciais para sua recuperação.

Ressaltando que essa confusão de informação acabou gerando a ampla divulgação por diversos meios de comunicação e também por amigos do mesmo.

O Grupo Alerta Terezópolis pede sinceras desculpas pela publicação errônea ocasionada por esse problema e deseja força, melhoras e plena recuperação a Luiz Henrique, bem como solidariedade à família neste momento delicado.

