Quatro vítimas de acidente na BR-060 são identificadas; todos eram membros da mesma família

Colisão aconteceu após o pedágio de Goianápolis, no sentido Anápolis–Goiânia

Pedro Ribeiro - 15 de janeiro de 2026

Foram identificadas as quatro vítimas do grave acidente registrado na tarde desta quarta-feira (14) na BR-060, cerca de 1 km após o pedágio de Goianápolis, no sentido Anápolis–Goiânia.

Todas as pessoas que estavam no carro de passeio pertenciam à mesma família e morreram em decorrência da colisão.

As vítimas são Ana Paula Alves da Silva, de 44 anos, Amauri Gomes da Silva, de 63 anos, Luís Henrique Gomes da Silva, de 16 anos — filho do casal — e Michael Markus da Conceição, que conduzia o veículo. Segundo as informações confirmadas, a família era moradora de Terezópolis de Goiás e seguia junta no mesmo automóvel, um Gol.

O acidente envolveu uma carreta carregada com fardos, o carro de passeio e um carro-forte. Com o impacto, a carreta tombou na pista e a carga caiu sobre o Gol, deixando as vítimas presas às ferragens.

Três morreram ainda no local, enquanto a quarta chegou a ser socorrida em estado grave, mas não resistiu após ser levada a uma unidade hospitalar da região.

