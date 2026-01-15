Heana recebe R$ 5,7 milhões e amplia estrutura com 132 leitos em Anápolis

Unidade ganhou reforço na estrutura, modernizou equipamentos e passou a operar com dois tomógrafos ao mesmo tempo, ampliando o atendimento de alta complexidade na região

Pedro Ribeiro - 15 de janeiro de 2026

Hospital Estadual de Anápolis Dr. Henrique Santillo (Heana). (Foto: Iron Braz)

O Hospital Estadual de Anápolis (Heana) foi um dos principais beneficiados pelos investimentos do Governo de Goiás na saúde pública do Centro-Norte em 2025. A unidade recebeu R$ 5,7 milhões em recursos e ampliou sua capacidade de atendimento, passando a operar com 132 leitos.

Do total, 51 são destinados à Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e outros 81 voltados à enfermaria, aumentando o suporte para pacientes que precisam de cuidados hospitalares e internação na rede regional.

Além da expansão física, o hospital também recebeu melhorias no parque tecnológico. O Heana passou a contar com dois tomógrafos funcionando simultaneamente, uma condição pouco comum na rede pública regional e que contribui para acelerar exames e diagnósticos.

O reforço na estrutura também consolida o hospital como referência em alta complexidade, com atendimentos em áreas como trauma e neurocirurgia, além do avanço na formação de especialistas para suprir a demanda na macrorregião.

Os investimentos, porém, não ficaram restritos ao Heana. A Secretaria de Estado da Saúde (SES) também destinou recursos a hospitais municipais e unidades conveniadas por meio dos Planos de Fortalecimento. Somente em 2025, as transferências totalizaram R$ 71 milhões para hospitais em Anápolis, Ceres, Uruaçu e Porangatu.

Em Anápolis, os repasses contemplaram a Santa Casa, o Hospital Municipal Alfredo Abraão e o Hospital Evangélico Goiano, fortalecendo o atendimento pelo Sistema Único de Saúde (SUS) na cidade.

O pacote de ações integra a estratégia da SES para estruturar a assistência na macrorregião Centro-Norte, que atende mais de 1 milhão de moradores em 60 municípios. A rede estadual na região é formada por cinco grandes unidades com serviços de média e alta complexidade.

Entre os destaques está a Policlínica Estadual de Goianésia, que registrou 154.088 atendimentos em 2024. A unidade ampliou o número de especialidades e manteve serviços considerados de alto custo, como hemodiálise, pré-natal de alto risco e exames especializados. Além disso, a policlínica já iniciou a preparação para implantar a diálise peritoneal.

Outra referência é o Hospital Estadual do Centro-Norte Goiano (HCN), que completou quatro anos de funcionamento como polo estadual para oncologia, traumatologia e gestação de alto risco. Desde a inauguração, já somou mais de 2,2 milhões de atendimentos e se tornou o primeiro centro oncológico público do estado a obter certificação da Organização Nacional de Acreditação (ONA).

A estrutura de atendimento na região também inclui o Hospital Estadual de Jaraguá (Heaja) e o Hospital Estadual de Pirenópolis, que concentram atendimentos de média complexidade, urgência e emergência, além de manterem produção assistencial regular e certificações ligadas à gestão e transparência.

Ao comentar os resultados, o secretário estadual da Saúde, Rasível Santos, afirmou que os avanços reforçam a proposta de uma saúde mais regionalizada e resolutiva, com redução de deslocamentos e ampliação do acesso a serviços qualificados.

