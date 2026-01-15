Jovem é executado com tiros pelas costas em Goiânia; câmera filmou ataque

Vítima foi surpreendida por cerca de cinco disparos após se abaixar para pegar algo no chão

Da Redação - 15 de janeiro de 2026

Vítima foi atingida por disparos pelas costas. (Foto: Reprodução)

Um vídeo chocante mostra o momento em que um jovem foi executado com tiros pelas costas, na madrugada desta quinta-feira (15), em Goiânia.

O crime aconteceu em plena via pública, na Rua 21 de Março, localizada no bairro Vila Aurora Oeste, região Central da capital.

Conforme as imagens feitas por câmeras de segurança, é possível ver os dois indivíduos caminhando pela rua, por volta das 01h30.

Em determinado momento, a vítima se abaixa para pegar algo no chão e é surpreendida por cerca de cinco disparos de arma de fogo, principalmente na região da cabeça, efetuados por trás, sem chance de reação.

Na sequência, o autor foge do local, tomando destino desconhecido. O Corpo de Bombeiros foi acionado por moradores, mas não havia mais o que pudesse ser feito.

O jovem não portava documentos no momento, não sendo possível identificar com precisão o nome e idade dele.

A Polícia Militar (PM) também foi chamada ao local e deu início às buscas pelo suspeito, que não havia sido identificado até o fechamento da matéria.

Após os trabalhos periciais, o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML). O caso foi assumido pela Polícia Civil (PC), que apura a autoria e a motivação do crime.

CHOCANTE ‼️ Jovem é executado com tiros pelas costas em Goiânia; câmera filmou ataque Leia: https://t.co/8cwRVtBKiG pic.twitter.com/gZcnVhbWad — Portal 6 (@portal6noticias) January 15, 2026

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiânia!