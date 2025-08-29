Preso suspeito de envolvimento em execução brutal de adolescente em Goiânia

Vítima, de 17 anos, foi amarrada para que não pudesse fugir e morta de forma extremamente violenta

Da Redação - 29 de agosto de 2025

Gabriel Júnio Rodrigues da Silva é suspeito de participação no assassinato de Jefferson Souza dos Anjos, de 17 anos. (Foto: Divulgação/PCGO)

A Polícia Civil (PC), por meio da Delegacia Estadual de Investigação de Homicídios (DIH), prendeu Gabriel Júnio Rodrigues da Silva, suspeito de participação no assassinato de Jefferson Souza dos Anjos, de 17 anos. O corpo do adolescente foi encontrado em uma área de mata no setor Jardins do Cerrado 10, em Goiânia.

Segundo as investigações, Gabriel seria integrante de uma facção criminosa armada que atua na capital.

Ele estava foragido e é apontado como um dos responsáveis pelo homicídio qualificado e pela ocultação do cadáver da vítima, em meio a uma disputa territorial pelo tráfico de drogas.

Com a prisão, a Polícia Civil informou que conseguiu desarticular o núcleo operacional local da organização criminosa investigada.

Relembre o caso

O crime aconteceu no dia 09 de março, por volta das 21h, em uma região de mata de difícil acesso no Jardins do Cerrado 10.

De acordo com a polícia, Jefferson foi atraído ao local por um adolescente e por outros três suspeitos: Danilo Pereira de Póvoa, Felype Reis de Brito e Lucas Gabriel Alves da Silva Jubé.

No ponto marcado, a vítima foi rendida e teve as mãos e os pés amarrados, impedindo qualquer reação ou tentativa de fuga. Em seguida, foi levada a uma área ainda mais isolada, onde Julyo César Rodrigues Bonfim teria atirado à queima-roupa contra a testa dele.

Apesar do disparo fatal, a execução prosseguiu de forma ainda mais violenta. Gabriel Júnio, agora preso, teria utilizado um facão para golpear o pescoço do adolescente.

O crime, segundo as investigações, teria sido motivado por rivalidade entre facções criminosas, já que Jefferson seria ligado a um grupo rival. O corpo do menor foi localizado pouco depois por equipes da Polícia Civil.

Prisões já realizadas

Até o momento, seis pessoas foram presas pelo homicídio, incluindo um adolescente. Antes da captura de Gabriel Júnio, já haviam sido detidos Danilo Pereira de Póvoa, Felype Reis de Brito, Lucas Gabriel Alves da Silva Jubé e Julyo César Rodrigues Bonfim.

A divulgação da identidade dos suspeitos foi autorizada judicialmente, conforme previsto em lei, para auxiliar em possíveis denúncias de outros crimes cometidos pelos investigados.

