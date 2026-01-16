A moeda de R$ 1 que vale quase R$ 50 mil e muitos brasileiros podem carregar na carteira sem saber

Moeda de 1998 pode atingir valores altos no mercado de colecionadores em casos raros, principalmente quando se trata de um modelo especial e bem conservado

Gabriel Yuri Souto - 16 de janeiro de 2026

Muita gente já recebeu uma moeda de R$ 1 no troco, colocou no bolso e seguiu a vida sem dar muita atenção.

O que poucos imaginam é que um exemplar específico, de um ano em especial, pode valer uma verdadeira fortuna e estar circulando por aí sem levantar qualquer suspeita.

Estamos falando da moeda de R$ 1 de 1998, que vem sendo apontada por colecionadores como uma das mais desejadas do país.

Em publicações que circulam na internet, esse modelo aparece com valores impressionantes, chegando perto de R$ 50 mil, o que naturalmente desperta a curiosidade de quem tem moedas antigas guardadas em casa ou costuma observar o troco do dia a dia.

O motivo não está simplesmente no fato de ela ser “velha” ou diferente. O que faz a moeda atingir cifras tão altas é quando ela se encaixa em situações bem específicas, como ser um ensaio monetário, também conhecido como moeda padrão, um tipo de peça produzida em quantidade limitada e voltada para testes de cunhagem.

Esse tipo de moeda não é, necessariamente, comum de se encontrar no bolso de qualquer pessoa. Mas quando aparece no mercado, costuma chamar atenção justamente porque pode ser considerada rara.

O valor também aumenta quando a peça está em estado excelente, sem marcas de desgaste, riscos ou manchas, e especialmente quando foi analisada e certificada por empresas especializadas, o que dá mais segurança para quem compra e para quem vende.

Por isso, é importante entender que nem toda moeda de R$ 1 de 1998 vale esse valor. A grande maioria que aparece no dia a dia tem valor comum.

O que muda o jogo é a raridade confirmada, o nível de conservação e a autenticidade comprovada por avaliação técnica.

Quem desconfia que pode ter uma dessas em casa deve tomar alguns cuidados antes de sair anunciando ou passando a peça adiante.

Um dos principais é não limpar a moeda, já que isso pode prejudicar o material e reduzir o valor. O ideal é guardar com cuidado e procurar avaliação com um profissional de numismática, que consegue identificar se o exemplar realmente tem características especiais ou se é apenas uma moeda comum daquele período.

Ressalta-se que o Portal 6 não realiza compra, venda ou intermediação desse tipo de item.

Para quem deseja vender, comprar ou avaliar moedas raras, a recomendação é procurar casas especializadas em numismática, além de plataformas conhecidas de anúncios e comércio online, como OLX e Mercado Livre, sempre com atenção redobrada para evitar golpes e negociações sem garantia.

