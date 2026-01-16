Ar-condicionado não está gelando: segredo para destravar a potência do aparelho sem precisar chamar o técnico

Antes de pensar em defeito, confira essa parte do equipamento. Quando está sujo, o ar trava, o frio cai e o consumo sobe

Gustavo de Souza - 16 de janeiro de 2026

(Foto: Captura de Tela/YouTube)

Você liga o ar-condicionado, ajusta a temperatura para o mínimo e espera o alívio do calor. Minutos depois, nada muda. O aparelho funciona, o barulho está ali, mas o ambiente continua abafado.

Antes de imaginar defeito ou chamar o técnico, existe um detalhe simples que costuma ser ignorado e faz toda a diferença no desempenho.

O problema, majoritariamente, está no filtro. Quando ele acumula sujeira, o fluxo de ar fica bloqueado e o aparelho perde eficiência, mesmo estando em perfeito estado.

Filtro sujo impede o ar de circular corretamente

O filtro foi feito para reter poeira, partículas e resíduos do ambiente. Com o uso contínuo, ele se transforma em uma barreira que dificulta a circulação do ar frio. O resultado é um equipamento que trabalha forçado, demora a gelar e pode até aumentar o consumo de energia.

Essa perda de rendimento acontece de forma gradual, o que faz muita gente não perceber que o desempenho caiu justamente por falta de limpeza.

A importância da manutenção básica

Criar uma rotina simples de limpeza é o caminho mais rápido para devolver a eficiência ao aparelho. Um filtro limpo permite que o ar circule livremente, melhora a refrigeração e ainda contribui para um ambiente mais saudável.

Alguns sinais mostram que a limpeza já passou da hora:

ar fraco mesmo com a temperatura baixa

sensação de que o ambiente não resfria

cheiro desagradável ao ligar o aparelho

aumento no consumo de energia

Em grande parte das residências, apenas esse cuidado já resolve o problema no mesmo dia.

Quando a limpeza não resolve o problema

Se, mesmo após a limpeza do filtro, o ar-condicionado continuar sem gelar corretamente, é importante observar outros sinais, como formação de gelo, vazamentos ou ruídos fora do padrão. Nessas situações, o ideal é procurar assistência técnica especializada.

Ainda assim, para a maioria dos casos do dia a dia, o segredo é simples, barato e eficaz: manter o filtro sempre limpo.

Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!