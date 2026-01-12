Do banho ao ar-condicionado: dicas para economizar energia no calor

Mudanças simples no cotidiano ajudam a reduzir o consumo de energia e evitar aumento na conta durante os dias mais quentes

Isabella Valverde - 12 de janeiro de 2026

(Foto: Ilustração/Youtube/Fala Vertão)

Quando as temperaturas sobem, o conforto dentro de casa costuma vir acompanhado de um susto no fim do mês: a conta de luz. Ventiladores ligados por mais tempo, ar-condicionado funcionando quase sem pausa e banhos mais frequentes fazem o consumo disparar durante o verão.

A boa notícia é que não é preciso abrir mão do bem-estar para gastar menos. Pequenas mudanças de hábito já são suficientes para aliviar o bolso.

Concessionárias de energia alertam que os maiores vilões do consumo nessa época estão justamente nos equipamentos mais usados no calor.

Por isso, entender como utilizá-los de forma consciente é o primeiro passo para evitar desperdícios e manter o controle dos gastos.

Ar-condicionado: conforto com moderação

O ar-condicionado costuma liderar o ranking de consumo nos dias quentes. A escolha do aparelho faz toda a diferença: modelos com tecnologia Inverter e selo Procel/Inmetro A são mais eficientes e podem reduzir significativamente o gasto em comparação aos equipamentos antigos.

Ajustar a temperatura para cerca de 23 °C já garante conforto térmico sem sobrecarregar a rede elétrica.

Outro cuidado importante é a manutenção. Filtros sujos dificultam a circulação do ar e fazem o aparelho trabalhar mais. Usar a função timer para desligar o equipamento antes de dormir também ajuda a economizar sem comprometer o descanso.

Chuveiro elétrico: economia começa no banho

Mesmo no calor, o chuveiro elétrico segue como um dos itens que mais consomem energia. Manter a chave sempre na posição “verão” e reduzir alguns minutos do banho diário pode gerar uma economia expressiva ao longo do mês. Em casas com mais moradores, essa diferença se multiplica rapidamente.

Geladeira e freezer: atenção ao uso diário

Abrir a geladeira várias vezes seguidas, deixar a porta mal vedada ou usar equipamentos antigos são hábitos que pesam na conta.

Modelos mais eficientes consomem menos energia, e uma simples verificação na borracha de vedação já evita desperdício. Quanto menos tempo a porta ficar aberta, menor será o esforço do motor.

Aparelhos em standby: consumo invisível

Mesmo desligados, muitos equipamentos continuam gastando energia. Modens, decodificadores de TV e outros aparelhos conectados à tomada podem representar um consumo constante ao longo do mês.

Retirar da tomada o que não está em uso, especialmente quando a casa fica vazia, é uma atitude simples que faz diferença.

Máquina de lavar e ferro de passar

Evitar ligar a máquina de lavar com poucas roupas é uma regra básica de economia. Juntar o máximo possível em cada ciclo reduz o consumo de energia e água.

O mesmo vale para o ferro de passar: acumular roupas, começar pelas peças que exigem maior temperatura e aproveitar o calor residual após desligar o aparelho ajudam a diminuir o gasto.

Iluminação e outros hábitos

Trocar lâmpadas antigas por LED é um investimento que se paga com o tempo. Além de consumirem menos energia, elas duram mais.

Aproveitar a luz natural durante o dia e apagar lâmpadas em ambientes vazios também contribuem para reduzir a conta.

Outras escolhas simples, como varrer a casa em vez de usar aspirador, preferir coador manual ao invés de cafeteira elétrica e ajustar corretamente a temperatura de cervejeiras e adegas, completam a lista de atitudes que, somadas, geram economia real.

No calor, cada detalhe conta. Com atenção ao uso dos aparelhos e mudanças pequenas na rotina, é possível atravessar o verão com mais conforto — e sem sustos na conta de luz.

