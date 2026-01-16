Com menos de 5 ingredientes é o sorvete mais gostoso e também o mais cremoso e fácil de fazer

Este sorvete caseiro, com uma textura inacreditável e sabor intenso, prova que o menos é mais na cozinha

Isabella Valverde - 16 de janeiro de 2026

(Foto: Captura de Tela/YouTube)

O verão brasileiro pede por sobremesas refrescantes, mas a busca por um sorvete que seja ao mesmo tempo gostoso, cremoso e fácil de fazer pode parecer uma missão impossível.

Muitas receitas caseiras exigem máquinas de sorvete caras ou uma lista extensa de ingredientes, o que desanima a maioria dos cozinheiros amadores.

No entanto, uma receita tem provado que é possível alcançar a perfeição gelada com uma simplicidade surpreendente.

A chave para o sucesso desta receita está na combinação de apenas três ingredientes principais, que, quando misturados na proporção correta, resultam em uma textura que se assemelha à de sorvetes premium de grandes marcas.

A técnica dispensa o uso de emulsificantes e o processo de bater a mistura a cada hora, tornando-a ideal para quem busca praticidade sem abrir mão da qualidade.

Receita do sorvete mais cremoso e fácil do mundo

Esta versão do sorvete, que utiliza o chocolate como um dos seus componentes, é a prova de que a culinária pode ser descomplicada.

O segredo da cremosidade reside na base de chantilly, que incorpora ar à mistura, garantindo uma leveza e maciez inigualáveis.

Ingredientes

– 2 xícaras de chantilly bem gelado(creme de leite fresco batido ou de caixinha)

– 1 xícara de leite Condensado

– 1 e ½ xícara (aprox. 200g) de chocolate picado

Modo de Preparo

Preparação da Base: Em uma batedeira, coloque as duas xícaras de chantilly bem gelado. Bata em velocidade máxima por cerca de um minuto. O ponto ideal é quando o chantilly estiver firme, mas ainda com uma consistência leve e aerada.

Incorporação do Doce: Desligue a batedeira e adicione a xícara de leite condensado. Com o auxílio de uma espátula (ou fouet), misture delicadamente, fazendo movimentos de baixo para cima. Este passo é crucial para não perder o ar incorporado no chantilly.

Adição do Sabor: Acrescente o chocolate picado à mistura. Misture novamente com a espátula, apenas o suficiente para que o chocolate se distribua de forma homogênea.

Congelamento: Despeje a mistura em um pote com tampa, com capacidade para aproximadamente 2 litros. Se desejar, espalhe um pouco mais de chocolate picado por cima para decorar.

Finalização: Tampe o pote e leve ao freezer ou congelador. O tempo de congelamento é de cerca de 6 horas, ou até que o sorvete atinja a firmeza desejada.

Confira a receita completa:

Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!