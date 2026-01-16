O melhor lugar para posicionar o ventilador e resfriar o ambiente como um ar-condicionado, segundo técnicos

Pequenas mudanças no posicionamento podem gerar efeitos que poucos imaginam serem possíveis

16 de janeiro de 2026

(Foto: Captura de tela / Youtube)

Com as temperaturas cada vez mais elevadas, o ventilador voltou ao centro das discussões sobre conforto térmico em casa.

Embora seja um dos eletrodomésticos mais populares do país, técnicos em refrigeração afirmam que a maioria das pessoas o utiliza de forma incorreta, reduzindo drasticamente seu potencial de resfriamento. O erro, segundo os técnicos, não está no aparelho, mas no local onde ele é posicionado.

O ventilador não resfria o ar, mas movimenta as massas de ar existentes no ambiente. Por isso, quando colocado de maneira estratégica, ele pode criar uma sensação térmica semelhante à de um ar-condicionado.

O princípio básico é simples: aproveitar o ar mais frio que se concentra próximo ao chão e facilitar a saída do ar quente, que tende a subir.

Em ambientes com janelas, a recomendação técnica é posicionar o ventilador próximo ao piso ou voltado para a abertura externa, ajudando a puxar o ar mais fresco para dentro.

Em cômodos fechados, a estratégia muda: o ideal é instalá-lo em uma altura que favoreça a expulsão do ar quente, criando ventilação cruzada quando possível, especialmente com o uso de dois aparelhos.

Outra orientação comum entre técnicos é apontar o ventilador para o teto. Essa prática ajuda a redistribuir o ar acumulado nas partes superiores do ambiente, equilibrando a temperatura do cômodo.

Em dias extremamente quentes, soluções complementares, como recipientes com gelo posicionados à frente do fluxo de ar ou o uso de toalhas levemente úmidas, podem potencializar a sensação de frescor.

O uso correto do ventilador, portanto, depende mais de conhecimento do que de potência. Entender como o ar se comporta dentro de casa permite transformar um aparelho simples em um aliado eficiente contra o calor.

Para os especialistas, saber onde posicioná-lo é o que define se o ventilador será apenas um objeto ligado ou uma ferramenta real de conforto térmico.

