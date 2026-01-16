Renovação automática: milhares de motoristas brasileiros são beneficiados com a CNH renovada sem burocracia

Medida já renovou mais de 323 mil habilitações no país e pode gerar economia para quem dirige sem cometer infrações

Gabriel Yuri Souto - 16 de janeiro de 2026

A nova regra começou a beneficiar quem mantém um bom histórico no trânsito e promete reduzir burocracia e custos na hora de renovar o documento (Foto: Divulgação/Gov)

Motoristas que mantêm bom comportamento no trânsito já recebem uma novidade que vem chamando atenção em todo o Brasil: a renovação automática da Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

Desde que o Governo Federal colocou a medida em prática, o sistema já renovou 323.459 CNHs automaticamente, sem exigir que o condutor enfrente filas ou passe por etapas presenciais.

A iniciativa também alivia o bolso de quem dirige. Com as renovações automáticas, os motoristas deixaram de gastar cerca de R$ 226 milhões, valor que normalmente iria para taxas, exames e procedimentos administrativos.

A maior parte dos beneficiados está na categoria B, destinada a carros, que responde por 52% do total. A categoria AB, que inclui carros e motocicletas, aparece logo atrás com 45%, enquanto a categoria A, exclusiva para motos, representa 3%.

Sudeste concentra a maioria das renovações

O sistema já contemplou condutores em todas as regiões do país, mas o Sudeste reúne o maior volume. São Paulo lidera o ranking e já soma 86.770 CNHs renovadas, seguido por Minas Gerais (35.771), Rio de Janeiro (29.343) e Espírito Santo (7.825).

O Nordeste já recebeu mais de 64 mil renovações automáticas. A Bahia aparece na frente com 15.226, seguida por Pernambuco (12.927) e Ceará (11.798).

No Sul, o sistema já renovou mais de 53 mil CNHs, com destaque para Paraná (22.119), Rio Grande do Sul (18.239) e Santa Catarina (13.230).

Já no Centro-Oeste, os números chegam a 26.929 renovações, puxadas por Goiás (12.213) e pelo Distrito Federal (7.206). No Norte, o total é de 18.257, com maior volume no Pará (6.510) e no Amazonas (3.768).

Veja quem consegue renovar a CNH automaticamente

O Governo Federal direciona a renovação automática aos motoristas inscritos no Registro Nacional Positivo de Condutores (RNPC). Esse registro reúne condutores que não cometeram infrações de trânsito nos últimos 12 meses.

O motorista pode entrar no RNPC pela Carteira Digital de Trânsito (CDT) ou pelo Portal de Serviços da Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran). Se cumprir os critérios, o sistema renova a CNH automaticamente quando ela vence, sem cobrar taxas extras.

Apesar do benefício, a regra não alcança todo mundo. O sistema não inclui motoristas com 70 anos ou mais. Já quem tem 50 anos ou mais pode usar a renovação automática apenas uma vez, no vencimento do documento.

O sistema também exclui motoristas que tiveram a validade reduzida por recomendação médica, como em doenças progressivas ou condições que exigem acompanhamento constante.

Além disso, ele não aplica o benefício para quem está com a CNH vencida há mais de 30 dias.

Com a medida, o Governo Federal busca reduzir burocracias e premiar motoristas que respeitam as regras, reforçando que dirigir com responsabilidade pode trazer vantagens reais no dia a dia.

Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!