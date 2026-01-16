TCE-GO vai fiscalizar aplicação de emendas impositivas em Anápolis e mais 9 municípios

Auditoria vai apurar se recursos foram aplicados conforme a destinação, com transparência e rastreabilidade, em repasses que somam R$ 91,1 milhões

Danilo Boaventura - 16 de janeiro de 2026

Entrada da sede TCE-GO, em Goiânia. (Foto: Divulgação)

O Tribunal de Contas do Estado de Goiás (TCE-GO) vai fiscalizar a aplicação de emendas impositivas em Anápolis e outros nove municípios goianos.

A auditoria, que deve começar nos próximos dias, vai verificar se os recursos foram usados conforme a destinação prevista, além de analisar critérios de transparência e rastreabilidade.

Segundo o órgão, os valores pagos às cidades em 2024 e 2025 somam R$ 91.103.202,64. O montante servirá de base para definir o escopo da fiscalização.

O trabalho ficará sob relatoria do conselheiro Sebastião Tejota, presidente em exercício do TCE-GO.

A auditoria inclui dois municípios em cada uma das mesorregiões de Goiás: Norte, Noroeste, Centro, Leste e Sul.

De acordo com a Secretaria de Controle Externo, a ação segue orientações do Supremo Tribunal Federal (STF) e considera a vigência da Resolução Normativa nº 11/2025, com foco na transparência, integridade do gasto público e melhoria da governança.

O órgão alerta que falhas na execução das emendas podem causar riscos econômicos e sociais, como ineficiência no uso dos recursos, atrasos na entrega de serviços, retrabalho administrativo e dificuldade de controle social, o que pode impactar diretamente o acesso da população a direitos constitucionais.

Veja os municípios fiscalizados e os valores pagos em 2024 e 2025

Norte goiano

Porangatu – R$ 2.185.886,15

Niquelândia – R$ 4.678.040,98

Noroeste goiano

Piranhas – R$ 3.160.747,02

Araguapaz – R$ 1.955.000,00

Centro goiano

Anápolis – R$ 30.555.609,19

Hidrolândia – R$ 5.230.000,00

Leste goiano

Luziânia – R$ 15.645.706,32

Águas Lindas de Goiás – R$ 14.055.551,21

Sul goiano

São Simão – R$ 10.197.633,00

Pires do Rio – R$ 3.439.028,77

