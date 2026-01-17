Adeus, caderno tradicional: a nova tendência para a volta às aulas que fará quem tem ele estar em 2050

O JandaIA une papel e IA para transcrever notas, criar mapas mentais e corrigir redações no padrão ENEM, transformando a rotina de estudos

Gustavo de Souza - 17 de janeiro de 2026

A temporada de volta às aulas está batendo à porta e, para muitos estudantes, a lista de materiais costuma ser a mesma de sempre. No entanto, uma inovação tecnológica está prometendo transformar a maneira como os alunos interagem com os estudos. O tradicional caderno de papel acaba de ganhar um “upgrade” futurista que parece ter saído diretamente de um filme de ficção científica, colocando quem o utiliza décadas à frente do aprendizado convencional.

Trata-se do JandaIA, uma linha de cadernos que une a escrita física à potência da Inteligência Artificial (IA). Com capas personalizadas e estilosas — incluindo edições especiais como a do Harry Potter —, o produto funciona de forma integrada a um aplicativo exclusivo, transformando anotações simples em ferramentas digitais completas.

Tecnologia na ponta do lápis

O funcionamento é simples, mas os resultados são impressionantes. Através de um QR Code impresso no caderno, o estudante baixa o aplicativo e, ao terminar suas anotações em sala de aula, basta escanear a página. A inteligência artificial entra em ação imediatamente, sendo capaz de ler e transcrever até mesmo as letras mais difíceis de entender.

A partir dessa digitalização, o conteúdo deixa de ser apenas um texto estático. O sistema consegue explicar toda a matéria escrita de forma didática, funcionando como um tutor particular disponível 24 horas por dia. Se o aluno teve dificuldade em entender um conceito de História ou uma fórmula de Física, a IA processa o que foi escrito e oferece uma explicação passo a passo.

De resumos a mapas mentais em segundos

Além de explicar o conteúdo, o JandaIA oferece ferramentas que otimizam o tempo de estudo. Com apenas alguns toques no celular, a plataforma consegue gerar automaticamente quizzes para testar o conhecimento do aluno sobre o que ele acabou de escrever.

Outro diferencial que tem chamado a atenção é a criação de mapas mentais e até animações baseadas nas anotações. Para quem tem uma memória visual, ver os tópicos da aula se transformarem em um esquema organizado ou em uma apresentação dinâmica facilita drasticamente a fixação do conteúdo, eliminando horas de trabalho manual.

Um corretor de redações no padrão ENEM

Para os vestibulandos, a funcionalidade mais revolucionária é, sem dúvida, o corretor de redações. O aplicativo permite que o estudante escreva seu texto à mão, escaneie e receba uma correção instantânea baseada nos critérios oficiais do ENEM.

O sistema aponta onde o aluno foi bem e em quais competências ele precisa melhorar, oferecendo notas e comentários detalhados. É a democratização do acesso a um feedback de qualidade, permitindo que o estudante pratique e evolua diariamente sem depender exclusivamente da correção de um professor físico.

Confira a novidade no vídeo abaixo:

