Brasileiros que recebiam mais de um salário mínimo em 2025 não têm direito a aumento em 2026

Reajuste do salário mínimo só é automático para quem ganhava exatamente o piso nacional, enquanto demais trabalhadores dependem de acordo, dissídio ou política salarial da empresa

Gabriel Yuri Souto - 17 de janeiro de 2026

(Foto: Reprodução/Agência Brasil)

Muita gente acha que, quando o salário mínimo sobe, todos os trabalhadores devem receber aumento automaticamente. Só que isso não funciona assim na prática.

O reajuste do salário mínimo vale como obrigação direta apenas para quem recebia exatamente o piso nacional. Ou seja, quem ganhava o salário de 2025 tem o valor ajustado quando o governo define o mínimo novo.

Já quem recebia acima do salário mínimo em 2025 não tem direito a aumento automático neste ano. Isso acontece porque o salário dessa pessoa não era o piso nacional, e sim um valor negociado acima dele.

Na prática, o reajuste para quem ganhava mais do que um salário mínimo depende de outros fatores. Pode ser convenção coletiva, data-base da categoria, dissídio, acordo com a empresa ou aumento voluntário.

Ainda assim, existe um ponto importante. Se a pessoa ganhava acima do mínimo antigo, mas ficou abaixo do novo salário, aí o empregador precisa ajustar o valor.

Um exemplo simples ajuda a entender. Quem ganhava R$ 1.580 em 2025 estava acima do salário mínimo daquele ano. Portanto, não teria aumento obrigatório só por causa do reajuste geral.

Mas se o novo salário mínimo passar a ser maior do que R$ 1.580, esse trabalhador não pode continuar recebendo o mesmo valor. Nesse caso, o salário precisa ser corrigido, pelo menos até atingir o piso nacional vigente.

Por isso, o salário mínimo funciona como uma referência obrigatória apenas para proteger quem recebe menos. Para os demais trabalhadores, o aumento depende de regras da categoria ou da política salarial adotada pela empresa.

