Conheça a cidade que deve ser a mais nova bilionária do Brasil nos próximos anos

Exploração de petróleo na Margem Equatorial pode transformar pequeno município do Amapá em potência econômica

Gustavo de Souza - 17 de janeiro de 2026

(Imagem: Captura de Tela/YouTube)

Até pouco tempo, o município mais ao norte do Brasil era lembrado apenas por sua localização simbólica. Agora, Oiapoque começa a ser citado em projeções econômicas que apontam para uma transformação sem precedentes.

A possível riqueza bilionária não vem do comércio ou do turismo, mas do avanço da exploração de petróleo na Margem Equatorial da Amazônia.

A autorização ambiental para a perfuração de um bloco em águas profundas abriu caminho para uma nova fronteira energética no país.

Se as expectativas se confirmarem, a atividade pode reposicionar o Amapá no mapa econômico nacional e alterar profundamente a realidade de cidades próximas à costa.

Nova fronteira do petróleo impulsiona o Amapá

A exploração iniciou-se no último trimestre de 2025, a cerca de 175 quilômetros do litoral amapaense. A área integra a Margem Equatorial, uma extensa faixa que vai do Norte do país até o Nordeste e é considerada estratégica pelo setor energético.

Estudos apontam que a região pode concentrar bilhões de barris de petróleo e gás, o que despertou atenção de investidores e do próprio governo federal.

Para um estado com um dos menores PIBs do Brasil, o impacto pode ser histórico, com projeções que indicam crescimento superior a 60% na economia local.

Royalties e empregos mudam o cenário de Oiapoque

Entre os municípios mais impactados, Oiapoque surge como o principal beneficiado. A expectativa de arrecadação de royalties alimenta comparações com cidades que enriqueceram com a exploração petrolífera, como ocorreu no litoral do Rio de Janeiro.

Mesmo antes da fase de produção, os efeitos já começam a aparecer. A chegada de trabalhadores ligados ao setor aqueceu o mercado imobiliário, impulsionando novos empreendimentos e elevando os preços dos imóveis.

O crescimento populacional, no entanto, pressiona uma infraestrutura urbana que ainda não acompanhou o ritmo da expansão.

Riscos ambientais e desafios acompanham a promessa de riqueza

O avanço econômico vem acompanhado de alertas. Recentemente, um vazamento de fluido durante uma perfuração reacendeu o debate sobre os riscos ambientais da atividade na região amazônica.

Apesar de o incidente ter sido controlado, o episódio reforçou a preocupação de comunidades indígenas e organizações ambientais.

Além da preservação da biodiversidade, especialistas apontam a necessidade de planejamento urbano e investimentos públicos para que o crescimento não resulte em desigualdade, impactos sociais e danos irreversíveis ao meio ambiente.

O futuro bilionário da cidade, portanto, depende de decisões que vão além do petróleo.

