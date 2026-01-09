Enquanto a Tesla focava nos veículos elétricos, empresa desenvolveu combustível sem petróleo

Conheça a tecnologia que transforma o gás do efeito estufa em energia para o motor

Pedro Ribeiro - 09 de janeiro de 2026

(Foto: Reprodução/Agência Brasil)

Enquanto a Tesla focava nos veículos elétricos, uma empresa desenvolveu um combustível sem petróleo que pode mudar os rumos da mobilidade mundial.

Por décadas, a inovação em energia limpa tentou equilibrar dois objetivos difíceis: ser ecologicamente correta e, ao mesmo tempo, prática para o dia a dia.

Carros elétricos são ótimos para reduzir emissões, mas ainda enfrentam desafios como o tempo de recarga e a necessidade de uma infraestrutura imensa de carregadores.

Além disso, a transição global para a eletricidade é lenta, pois existem bilhões de veículos com motores tradicionais rodando pelas ruas hoje.

Como criar gasolina usando apenas ar e água

A responsável por essa inovação é a startup Aircela, fundada em 2019. Diferente das baterias da Tesla, o foco aqui é a síntese modular de combustível.

A máquina utiliza um processo que captura o dióxido de carbono (CO2) diretamente do ar ambiente.

Em seguida, esse carbono é combinado com hidrogênio extraído da água através de eletricidade renovável.

O resultado final é um combustível sem petróleo líquido, perfeitamente adequado para qualquer motor de combustão interna comum.

Durante uma demonstração pública realizada em maio de 2025, o dispositivo criou gasolina utilizável em tempo real.

O combustível produzido não contém enxofre nem etanol, e o melhor de tudo: não exige nenhuma modificação no motor do carro ou nos sistemas de abastecimento dos postos.

Quimicamente, ele se comporta exatamente como a gasolina comum, porque, na essência, ele é gasolina, mas produzida de forma sintética e limpa.

Vantagens da produção local e modular

Diferente das grandes usinas de combustíveis sintéticos que exigem bilhões em investimento, o sistema da Aircela é pequeno e modular.

A ideia é produzir o combustível sem petróleo exatamente onde ele é necessário.

Isso elimina a dependência de oleodutos, caminhões-tanque ou grandes refinarias.

Essa tecnologia é ideal para locais remotos, canteiros de obras ou comunidades isoladas onde o transporte de combustível fóssil é caro e ineficiente.

Além disso, a compatibilidade é o maior trunfo dessa inovação.

Hoje, existem mais de 1,4 bilhão de veículos com motor a combustão no mundo.

Substituir todos por modelos elétricos levaria décadas e custaria trilhões.

Ao criar um combustível que funciona na frota atual, a empresa oferece uma ponte para a descarbonização sem exigir que as pessoas troquem de carro ou que os governos instalem milhões de carregadores elétricos rapidamente.

Desafios de energia e sustentabilidade

Apesar do entusiasmo, existem pontos de atenção. A produção de combustível sem petróleo é um processo que consome muita energia.

Para que ele seja realmente neutro em carbono, a eletricidade usada pela máquina precisa vir de fontes limpas, como sol ou vento.

Se a máquina for ligada em uma rede elétrica movida a carvão, por exemplo, o benefício ambiental diminui bastante.

A Agência Internacional de Energia destaca que a eletrólise do hidrogênio ainda é cara e intensiva.

No entanto, em zonas de desastre ou postos militares, a independência de combustível pode ser mais importante do que o custo inicial.

A Aircela já conta com o apoio de gigantes como a Maersk, que vê potencial nessa tecnologia para limpar as emissões do transporte marítimo de longa distância.

